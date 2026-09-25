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Пиріг з лаваша з сиром і яблуками: простий рецепт
Це смачний і швидкий пиріг, який готується за лічені хвилини без замішування тіста.
Десерт виходить м’яким, соковитим, з хрусткою скоринкою.
Інгредієнти
- тонкий лаваш (бездріжджовий)
- 2 шт.
- сир
- 200 г
- яблука
- 400 г
- курячі яйця
- 4 шт.
- сметана
- 4 ст. л.
- цукор
- 0,5 ч. л.
- кукурудзяний крохмаль
- 1 ст. л. (без верху)
- мелена кориця
- 0,5 ч. л.
- сіль
- щіпка
- вершкове масло
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Яблука помийте, видаліть серцевину та шкірку, наріжте тонкими скибочками та розділіть на три частини.
Для заливки: у миску викладіть сир, яйця, сметану, цукор, крохмаль, сіль, перемішайте і візуально розділіть на чотири частини.
Кожен лаваш розріжте на дві частини.
Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть лист лаваша так, щоб краї злегка звисали, розкладіть яблука, посипте корицею, залийте начинкою, і так повторіть усі шари, краї лаваша загорніть у форму, а верхній шар залийте начинкою.
Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40–45 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Поради:
Сметану та сир можна використовувати будь-якої жирності.