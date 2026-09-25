Пиріг з лаваша з сиром і яблуками: простий рецепт

Пиріг з лаваша з сиром і яблуками / © Credits

Десерт виходить м’яким, соковитим, з хрусткою скоринкою.

Яблука помийте, видаліть серцевину та шкірку, наріжте тонкими скибочками та розділіть на три частини.

Для заливки: у миску викладіть сир, яйця, сметану, цукор, крохмаль, сіль, перемішайте і візуально розділіть на чотири частини.

Кожен лаваш розріжте на дві частини.

Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть лист лаваша так, щоб краї злегка звисали, розкладіть яблука, посипте корицею, залийте начинкою, і так повторіть усі шари, краї лаваша загорніть у форму, а верхній шар залийте начинкою.