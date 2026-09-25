ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
241
Час на прочитання
1 хв

Пиріг з лаваша з сиром і яблуками: простий рецепт

Це смачний і швидкий пиріг, який готується за лічені хвилини без замішування тіста.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
135 ккал
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пиріг з лаваша з сиром і яблуками

Пиріг з лаваша з сиром і яблуками / © Credits

Десерт виходить м’яким, соковитим, з хрусткою скоринкою.

Інгредієнти

тонкий лаваш (бездріжджовий)
2 шт.
сир
200 г
яблука
400 г
курячі яйця
4 шт.
сметана
4 ст. л.
цукор
0,5 ч. л.
кукурудзяний крохмаль
1 ст. л. (без верху)
мелена кориця
0,5 ч. л.
сіль
щіпка
вершкове масло

  1. Яблука помийте, видаліть серцевину та шкірку, наріжте тонкими скибочками та розділіть на три частини.

  2. Для заливки: у миску викладіть сир, яйця, сметану, цукор, крохмаль, сіль, перемішайте і візуально розділіть на чотири частини.

  3. Кожен лаваш розріжте на дві частини.

  4. Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть лист лаваша так, щоб краї злегка звисали, розкладіть яблука, посипте корицею, залийте начинкою, і так повторіть усі шари, краї лаваша загорніть у форму, а верхній шар залийте начинкою.

  5. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40–45 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Поради:

  • Сметану та сир можна використовувати будь-якої жирності.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie