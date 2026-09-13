ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

Омлет у лаваші з сиром, шинкою і помідорами: рецепт ефектного сніданку

Це швидкий і ситний сніданок або перекус, який готується в одній сковорідці за 10 хвилин.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
198 ккал
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Омлет у лаваші з сиром, шинкою та помідорами

Омлет у лаваші з сиром, шинкою і помідорами / © Credits

Страва виходить зовні рум’яною і хрусткою, а всередині — з ніжною, соковитою начинкою.

Інгредієнти

тонкий лаваш
1 шт.
курячі яйця
2 шт.
молоко
2 ст. л.
шинка
70 г
твердий сир
60 г
помідор
1 шт.
чорний мелений перець
сіль
олія

  1. Шинку наріжте дрібними кубиками.

  2. Твердий сир натріть на крупній тертці.

  3. Помідори наріжте тонкими кружечками.

  4. Збийте віничком яйця з молоком, чорним меленим перцем і сіллю.

  5. Сковороду змастіть олією, вилийте яєчну суміш, накрийте лавашем, злегка його притиснувши.

  6. Підсмажте дві хвилини, потім обережно переверніть.

  7. На один бік лаваша викладіть шинку, помідори, щедро посипте сиром, накрийте другою половиною лаваша та обсмажте на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • За бажанням посипте страву зеленню.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie