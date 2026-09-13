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Омлет у лаваші з сиром, шинкою і помідорами: рецепт ефектного сніданку
Це швидкий і ситний сніданок або перекус, який готується в одній сковорідці за 10 хвилин.
Страва виходить зовні рум’яною і хрусткою, а всередині — з ніжною, соковитою начинкою.
Інгредієнти
- тонкий лаваш
- 1 шт.
- курячі яйця
- 2 шт.
- молоко
- 2 ст. л.
- шинка
- 70 г
- твердий сир
- 60 г
- помідор
- 1 шт.
- чорний мелений перець
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- сіль
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- олія
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Шинку наріжте дрібними кубиками.
Твердий сир натріть на крупній тертці.
Помідори наріжте тонкими кружечками.
Збийте віничком яйця з молоком, чорним меленим перцем і сіллю.
Сковороду змастіть олією, вилийте яєчну суміш, накрийте лавашем, злегка його притиснувши.
Підсмажте дві хвилини, потім обережно переверніть.
На один бік лаваша викладіть шинку, помідори, щедро посипте сиром, накрийте другою половиною лаваша та обсмажте на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
Поради:
За бажанням посипте страву зеленню.