Дружба під загрозою: як бути, якщо не хочеться дружити сім’ями / © Credits

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Дружба між двома чоловіками не завжди означає, що їхні партнерки також мають бути близькими. Іноді між двома парами виникає напруга, а спільні зустрічі перестають приносити задоволення. Проте сказати про це прямо буває непросто, особливо коли йдеться про давню дружбу, про це розповіли у матеріали видання The New York Times.

У такій ситуації легко опинитися перед етичною дилемою. З одного боку, хочеться бути чесними та не підтримувати стосунки, які стали некомфортними. З іншого — відверта розмова може поставити під загрозу дружбу, а її наслідки передбачити неможливо.

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Спочатку варто поговорити одне з одним

Перш ніж вимагати від партнера відвертої розмови з другом, важливо зрозуміти, чи справді подружжя однаково сприймає ситуацію. Нам часто здається, що якщо людина нам не подобається, партнер автоматично має відчувати те саме. Проте це не завжди так. Чоловік може інакше ставитися до дружини свого друга, бути до неї терпимішим або просто не бачити проблему так гостро.

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Тому слово «ми» варто використовувати обережно. Якщо один із партнерів готовий припинити спілкування, а інший хотів би зберегти дружбу, спільна позиція може виявитися лише ілюзією.

Чесність не завжди означає відвертість

Навіть якщо обидва партнери погоджуються, що спільне спілкування стало некомфортним, це ще не означає, що потрібно розповідати другові все, що ви думаєте про його дружину.

Відверта критика партнера майже напевно викличе захисну реакцію. І це природно, бо у близьких стосунках люди зазвичай стають на бік своєї сім’ї. Тож замість розв’язання проблеми така розмова може призвести до образи, конфлікту чи повного припинення дружби. Іншими словами, чесність має сенс тоді, коли вона допомагає вибудувати межі, а не просто дає можливість висловити накопичене роздратування.

Кордони кращі за конфлікт

Якщо спільні зустрічі стали напруженими, одним із варіантів може бути інший формат спілкування, наприклад, чоловіки можуть продовжувати дружити та бачитися окремо, без необхідності проводити час усім разом.

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У такому випадку не обов’язково говорити: «Ми не хочемо спілкуватися з твоєю дружиною». Значно делікатніше пояснити, що дружба важлива, але формат зустрічей удвох зараз комфортніший. Це дозволяє зберегти стосунки, водночас визнати, що близькість між двома парами не є обов’язковою умовою дружби.

Якщо друг не погодиться

Іноді навіть такі межі можуть не влаштувати іншу сторону. Людина може сприйняти відмову від спільних зустрічей як особисту образу чи вимагати повернення до колишнього формату. У такому разі доведеться прийняти неприємну, але дорослу реальність, що деякі дружні стосунки з часом змінюються. Іноді зберегти їх у колишньому вигляді просто неможливо.

Водночас не кожен конфлікт потребує остаточного розриву. Дистанція, рідші зустрічі чи окреме спілкування можуть стати цілком здоровим компромісом.

Ми не зобов’язані дружити з усіма партнерами наших друзів, так само як вони не зобов’язані бути близькими з нашими. Найважливіше — не змушувати себе підтримувати стосунки, які приносять лише напругу, але й не перетворювати особисту неприязнь на ультиматум.

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