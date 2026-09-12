З котом у переносці проти поліції: у Києві жінки відбили у копів порушника військового обліку

Кіт у переносці / © скриншот з відео

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У Голосіївському районі Києва жінки втрутилися в процес оповіщення, який здійснювали поліцейські на зупинці громадського транспорту.

На опублікованих у Мережі кадрах видно, як троє жінок вимагають від правоохоронців випустити чоловіка, який уже перебував у службовому авто.

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Найбільш войовничо була налаштована жінка, яка тримала в руках кілька пакетів, прозору сумку та переноску з котом всередині.

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«Ану виволокли людину назад! У нього тут велосипед! Що ви робите?!» — вимогливо кричала вона.

Поруч із зупинкою справді стояв велосипед, який, ймовірно, належав затриманому.

Тим часом інші жінки витягнули з автівки поліцейського, після чого з салону вибрався чоловік у шортах і без верхнього одягу.

Поки перехожі штовхалися та сперечалися з правоохоронцями, а жінка з котом кричала «Пусти дитину!», чоловік утік з місця події.

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Поліцейські намагалися пояснити присутнім, що громадянин є порушником військового обліку, однак жінки не бажали слухати й радили правоохоронцям самим іти воювати.

«Ви чули? Кажуть, що в нього наркотики!» — вигукувала жінка з котом.

Після словесної перепалки з містянами поліцейські покинули місце події.

У поліції Києва для ТСН.ua підтвердили, що інцидент стався в Голосіївському районі, а чоловіка затримували за порушення правил військового обліку.

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«Під час затримання діям працівників поліції почали перешкоджати перехожі. З метою деескалації конфлікту з чоловіком було проведено профілактичну бесіду щодо необхідності з’явитися до ТЦК», — повідомили у поліції Києва.

Дата публікації 21:39, 12.09.26 Кількість переглядів 74 У Києві жінки з котом у переносці відбили хлопця від поліції

Нагадаємо, Львівський обласний ТЦК розпочав службову перевірку і з’ясовує всі обставини, пов’язані з відео, на якому чоловік у військовій формі застосував силу до жінки, а вона у відповідь — сльозогінний газ.

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