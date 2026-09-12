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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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144
Час на прочитання
2 хв

З котом у переносці проти поліції: у Києві жінки відбили у копів порушника військового обліку

Жінки влаштували штовханину з поліцією та витягли з службової автівки чоловіка, затриманого за порушення військового обліку.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Кіт у переносці

Кіт у переносці / © скриншот з відео

У Голосіївському районі Києва жінки втрутилися в процес оповіщення, який здійснювали поліцейські на зупинці громадського транспорту.

На опублікованих у Мережі кадрах видно, як троє жінок вимагають від правоохоронців випустити чоловіка, який уже перебував у службовому авто.

Найбільш войовничо була налаштована жінка, яка тримала в руках кілька пакетів, прозору сумку та переноску з котом всередині.

«Ану виволокли людину назад! У нього тут велосипед! Що ви робите?!» — вимогливо кричала вона.

Поруч із зупинкою справді стояв велосипед, який, ймовірно, належав затриманому.

Тим часом інші жінки витягнули з автівки поліцейського, після чого з салону вибрався чоловік у шортах і без верхнього одягу.

Поки перехожі штовхалися та сперечалися з правоохоронцями, а жінка з котом кричала «Пусти дитину!», чоловік утік з місця події.

Поліцейські намагалися пояснити присутнім, що громадянин є порушником військового обліку, однак жінки не бажали слухати й радили правоохоронцям самим іти воювати.

«Ви чули? Кажуть, що в нього наркотики!» — вигукувала жінка з котом.

Після словесної перепалки з містянами поліцейські покинули місце події.

У поліції Києва для ТСН.ua підтвердили, що інцидент стався в Голосіївському районі, а чоловіка затримували за порушення правил військового обліку.

«Під час затримання діям працівників поліції почали перешкоджати перехожі. З метою деескалації конфлікту з чоловіком було проведено профілактичну бесіду щодо необхідності з’явитися до ТЦК», — повідомили у поліції Києва.

Нагадаємо, Львівський обласний ТЦК розпочав службову перевірку і з’ясовує всі обставини, пов’язані з відео, на якому чоловік у військовій формі застосував силу до жінки, а вона у відповідь — сльозогінний газ.

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