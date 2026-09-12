Загроза для двох областей: окупанти намагаються створити нову буферну зону

Росіяни намагаються створити нову буферну зону / © Associated Press

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Російські окупаційні війська активізували наступальні дії малими групами задля створення так званої буферної зони вздовж кордону з Україною. Головною метою таких маневрів є намагання ворога розтягнути українські резерви та убезпечити власні регіони від регулярних ударів.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Загроза для Сумщини та Харківщини

Загарбники продовжують обмежені наступальні операції на півночі Сумської області, намагаючись закріпитися біля кордону. Вони прагнуть сформувати захищену смугу, яка б ускладнила дії українських захисників і відсунула наші вогневі позиції.

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Схожа ситуація спостерігається і на півночі Харківщини, де окупанти хочуть відтіснити українські сили якнайдалі від рубежів Бєлгородської області. Проте їхні наступи переважно складаються з дій невеликих піхотних груп, що суттєво обмежує можливості ворога для глибоких проривів.

Справжня мета створення буферної зони

Окупанти активно застосовують тактику просочування і використовують малі штурмові підрозділи для постійного виснаження нашої оборони. Таким чином росіяни намагаються перехоплювати українські розвідувальні групи ще на дальніх підступах до свого кордону.

Крім того, ворогові потрібен додатковий плацдарм для безпечного розміщення передових систем протиповітряної оборони.

«Це дозволить росіянам ефективніше збивати українські дрони, які прямують у бік Бєлгородської області та центральної частини РФ», — підкреслюють аналітики.

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Нагадаємо, за висновками розвідки, у Путіна та його армії залишилося максимум два роки для продовження війни. Величезні втрати особового складу, падіння морального духу та виснаження економіки РФ не дозволять Кремлю вести війну після 2028 року.

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