Відчай Путіна може докорінно змінити перебіг війни: розвідка шокувала даними про втрати росіян

В ГУР розкрили статистику ліквідованих російських військових / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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За оцінками української розвідки, Росія поки що зберігає спроможності для продовження наступу на найближчі 12 місяців. Проте величезна кількість загиблих та поранених на полі бою щоденно підриває боєздатність окупаційних військ.

Про катастрофічне становище російської армії та іноземних найманців розповів очільник військової розвідки України (ГУР) генерал-лейтенант Олег Іващенко в інтерв’ю The Times.

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Масштаби втрат російської армії

Згідно зі щоденними зведеннями, держава-агресорка здатна мобілізувати від 1000 до 1200 осіб на добу. Водночас щодобові втрати ворога значно перевищують ці показники і сягають 1410 або навіть 1551 особи.

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«З них 835 осіб, а це близько 60 відсотків, загинули в бою», — уточнив Іващенко.

Західні спецслужби підтверджують таку статистику і зазначають, що щомісячна кількість нейтралізованих російських окупантів перевищує обсяги набору на 6000 солдатів. Розвиток безпілотних технологій перетворив лінію фронту на суцільну зону смерті шириною 32 кілометри.

«Евакуація поранених із зони смерті в умовах постійного спостереження — це титанічне завдання», — зазначають автори матеріалу.

З 2022 року російські війська загалом втратили понад 1502390 осіб, з яких 450000 є безповоротно ліквідованими. Ще 18 місяців бойових дій обернуться для агресора втратою 765800 солдатів, що зачепить 10% чоловічого населення віком від 25 до 49 років.

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«Бойовий дух дуже низький, тому що ніхто не хоче воювати», — констатував керівник відомства.

Проблеми з мобілізацією ворога

Через шалені втрати генерали нещодавно звернулися до Путіна з проханням набрати додаткові 800000 солдатів. Проте військова інфраструктура окупантів фізично не може впоратися з такими масштабними завданнями.

«Насправді армія здатна одночасно прийняти не більше ніж від 300000 до 500000 новобранців», — йдеться у звіті розвідки.

Статистика виживання на передовій виглядає катастрофічною для російського поповнення. Середня тривалість життя новобранця після прибуття на бойові позиції становить від 20 до 30 хвилин.

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«Настрої серед російського населення теж пригнічені, адже більшість людей насправді не хочуть війни», — наголосив Олег Іващенко.

Іноземні найманці та контингент КНДР

Щоб компенсувати нестачу живої сили, командування ворога активно вербує іноземців із бідних регіонів світу. Українським службам відомо про залучення понад 28000 найманців з африканських країн, які спокусилися високою зарплатою.

«Ми працюємо над тим, щоб зупинити цей процес, передаючи інформацію відповідним службам безпеки та розвідки», — зауважив керівник українського відомства.

Окрім того, російський диктатор готується залучити значну військову допомогу від Північної Кореї. Наразі на території Курської області вже дислокується 8000 військовослужбовців із цієї союзної агресору країни.

«За даними нашої розвідки, їхня чисельність може зрости приблизно до 50000», — попередив генерал.

Втрати української армії

Українські сили оборони також зазнають суттєвих втрат у цьому важкому протистоянні з чисельнішим противником. Незалежні експерти оцінюють загальну кількість вітчизняних загиблих та поранених у діапазоні від 525000 до 625000 осіб.

«Робіть висновки самі про людину, яка хоче вбивати інших людей і захоплювати їхні території», — зазначив очільник розвідки щодо адекватності ініціатора цієї війни.

Нагадаємо, за словами Іващенка, ключові вразливості та проблеми сучасної російської економіки полягають у гострому дефіциті трудових ресурсів, зростанні дефіциту федерального бюджету, а також у погіршенні стану банківської системи. Проте цих внутрішніх проблем наразі недостатньо, щоб повністю зупинити агресора.

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