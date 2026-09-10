У Берліні засуджені залишаються на волі: прокуратура зіткнулася з несподіваною проблемою

Поліція Німеччини / © Associated Press

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У Берліні злочинці із засудженнями досі гуляють на волі через дивовижну бюрократичну проблему в прокуратурі.

Про це повідомляє Berliner Zeitung.

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Через нестачу спеціальних жовтих конвертів в’язниці пустують, а скільки таких засуджених гуляє на волі — невідомо. У таких конвертах відомства надсилають важливі документи. Наприклад, судові рішення та накази про явку до тюрми, а кур’єри обов’язково підтверджують вручення паперів під розписку.

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Представник прокуратури Берліна Алан Бауер пояснив, що проблема виникла через нові загальнофедеральні правила доставки документів. У березні 2025 року Мін’юст постановив з 1 серпня 2026 року заборонити старі бланки. Хоча нові бланки повідомлень закупили вчасно, розрахунок щодо необхідних конвертів виявився помилковим.

«Запас придбаних нових конвертів, на жаль, вичерпався всього за два тижні через несподівано високий попит у сфері виконання судових рішень», — пояснив Бауер.

Ситуацію ускладнили затримка нових постачань і високий попит від інших відомств. Додаткові конверти вже закупили, і частина з них прибула, проте працівники відділу виконання судових рішень кажуть, що цього запасу все одно мало.

Нагадаємо, у США 15-річний Джо’Маджі Ларрі отримав 100 років позбавлення волі за стрілянину, під час якої загинула випадкова перехожа, а ще двоє людей дістали поранення.

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