В Берлине осужденные остаются на свободе: прокуратура столкнулась с неожиданной проблемой

Полиция Германии / © Associated Press

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В Берлине преступники с осуждениями до сих пор гуляют на свободе из-за удивительной бюрократической проблемы в прокуратуре.

Об этом сообщает Berliner Zeitung.

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Из-за нехватки специальных желтых конвертов тюрьмы резвятся, а сколько таких осужденных гуляет на свободе — неизвестно. В таких конвертах ведомства посылают важные документы. К примеру, судебные решения и приказы о явке в тюрьму, а курьеры обязательно подтверждают вручение бумаг под расписку.

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Представитель прокуратуры Берлина Алан Бауэр пояснил, что проблема возникла из-за новых общефедеральных правил доставки документов. В марте 2025 года Минюст постановил с 1 августа 2026 г. запретить старые бланки. Хотя новые бланки сообщений закупили вовремя, расчет необходимых конвертов оказался ошибочным.

«Запас приобретенных новых конвертов, к сожалению, иссяк всего через две недели из-за неожиданно высокого спроса в сфере исполнения судебных решений», — пояснил Бауэр.

Ситуацию усложнили задержка новых поставок и высокий спрос от других ведомств. Дополнительные конверты уже закупили, и часть из них прибыли, однако работники отдела исполнения судебных решений говорят, что этого запаса все равно мало.

Напомним, в США 15-летний Джо’Маджи Ларри получил 100 лет лишения свободы за стрельбу, во время которой погибла случайная прохожая, а еще два человека получили ранения.

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