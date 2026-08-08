15-летнего парня приговорили к 100 годам заключения: что он натворил (фото)

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В США 15-летний Джо'Маджи Ларри получил 100 лет лишения свободы за стрельбу, во время которой погибла случайная прохожая, а еще два человека получили ранения.

По версии следствия, подросток вместе с сообщниками планировал убить свидетеля другого преступления, однако их замысел закончился трагедией для невинной женщины, пишет ABC News.

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Суд в американском штате Индиана приговорил Джо'Маджи к 100 годам заключения за убийство, покушение на убийство и ряд других тяжких преступлений, связанных с деятельностью банды.

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По данным прокуратуры, житель города Андерсон был причастен к стрельбе, произошедшей 2 февраля в 2025 году у ночного клуба. На тот момент юноше было всего 14 лет, и, как утверждают правоохранители, он входил в состав банды Mickey Cobra Nation (MCN).

В июне в этом году суд признал Ларри виновным в убийстве 26-летней Дейлы Свейн, а также в ряде других уголовных преступлений.

По информации издания, женщина стала жертвой того, что прокуроры назвали "неудачной попыткой убийства" свидетеля другого резонансного преступления.

Следствие считает, что мотивом стало дело о гибели 15-летнего подростка в 2023 году во время вероятной попытки вооруженного ограбления. Именно после этого, по версии обвинения, Ларри вместе с соучастником Рашоном Сэмюэлсом и другими членами банды организовали сговор с целью ликвидации свидетеля.

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Впрочем, Дейла Свейн не имела отношения к запланированной атаке. Она случайно оказалась под перекрестным огнем у ночного клуба Sonny Ray's в Андерсоне.

По данным Fox 59, записи с камер видеонаблюдения также зафиксировали, что грузовик, наспех покидавший место стрельбы, случайно переехал ноги женщины после того, как раздались выстрелы.

Когда правоохранители прибыли на место около трех ночи, Свейн уже имела огнестрельное ранение грудной клетки. Ее доставили в больницу Community Hospital, однако медики не смогли спасти потерпевшую.

Как сообщает CBS4, родные вспоминают Дэйлу Свейн как «чрезвычайную мать, сестру, дочь и подругу».

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В результате стрельбы еще одна женщина получила огнестрельное ранение, а третья пострадала после того, как ее сбил убегавший с места преступления автомобиль.

После инцидента Ларри скрылся в городе Милуоки в штате Висконсин. Тем временем, его родители даже подали заявление об исчезновении сына. В конце концов, подросток добровольно сдался полиции 2 марта в 2025 году.

Джо’Маджи Ларри

По информации WRTV, одним из ключевых доказательств стали сообщения Ларри и его соучастника Рашона Сэмюэлса в Instagram и Snapchat. В переписке они обсуждали оружие, наблюдение за ночным клубом, а также способы избежать фиксации камер видеонаблюдения.

Суд признал Джо'Маджи Ларри виновным в убийстве, покушении на убийство, заговоре с целью совершения убийства, участия в деятельности преступной организации и незаконном владении огнестрельным оружием.

Во время оглашения приговора судья Дэвид Хаппе назначил ему 50 лет заключения за убийство и еще 50 лет за участие в преступной организации. Общий срок наказания составляет 100 лет, которые осужденный должен отбывать в исправительной системе Индиана.

Сообщника Ларри — 19-летнего Рашона Сэмюэлса — приговорили к 125 годам лишения свободы. Он получил 62,5 года за убийство Дейли Свейн и еще 62,5 года из-за отягчающего обстоятельства, связанного с деятельностью преступной организации.

В прокуратуре подчеркнули: «Законодательство штата Индиана признает, что преступные группировки могут представлять большую угрозу для общественной безопасности, поскольку они координируют преступную деятельность, вербуют других для участия в преступлениях и часто совершают правонарушения с целью получения финансовой выгоды или достижения целей группировки».

Сможет ли подросток выйти на свободу

Несмотря на срок столетия, закон штата Индиана предусматривает особые правила для осужденных, которые на момент преступления были несовершеннолетними.

Поскольку при совершении преступления Ларри еще не исполнилось 18 лет, после отбытия не менее 20 лет наказания он сможет обратиться в суд с просьбой пересмотреть приговор без необходимости получать согласие прокурора.

В то же время прокуратура округа Мэдисон подчеркивает: «Важно отметить, что этот закон не приводит к автоматическому уменьшению или сокращению срока наказания подсудимого, а также не гарантирует освобождение через 20 лет. Он просто позволяет подсудимому обратиться в суд, который вынес приговор, с просьбой рассмотреть возможность изменения приговора. Во время любого такого слушания прокуратура имеет возможность выступить против ходатайства, потерпевшие и их семьи имеют право быть уведомлены и выслушаны, а судья сохраняет полную свободу усмотрения относительно удовлетворения или отклонения ходатайства после рассмотрения всех соответствующих фактов и обстоятельств».

Почему в США несовершеннолетних могут судить как взрослых

Соединенные Штаты остаются единственной страной мира, где несовершеннолетних могут приговаривать к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Только в 2005 году в стране официально запретили применять смертную казнь к лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Однако, по данным организации Equal Justice Initiative, детей от восьми лет в США до сих пор могут судить как взрослых, содержать в тюрьмах для взрослых и назначать им чрезвычайно суровые наказания.

В то же время, так было не всегда.

Еще в 1899 году именно в США создали первые в мире суды по делам несовершеннолетних, которые исходили из того, что дети имеют более низкий уровень ответственности за свои поступки и должны находиться отдельно от взрослых преступников.

Однако уже на протяжении следующих десятилетий эти суды все чаще подвергались критике со стороны прокуроров и политиков, которые считали их слишком снисходительными к несовершеннолетним убийцам.

Как отмечает JSTOR Daily, в 1980–1990-е годы полномочия ювенальных судов были существенно ограничены. В результате тысячи американских подростков получили пожизненные приговоры. Одним из самых известных стало дело 16-летней Синтой Браун, которую приговорили к пожизненному заключению за убийство мужа. Сама Браун утверждала, что действовала в рамках самообороны после сексуального насилия и принуждения к проституции.

Напомним, бывшие осужденные в ВСУ получат новые права.

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