Армия США потратит $400 млн на лазерные системы против дронов — Bloomberg

Флаг США / © Associated Press

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Армия США планирует приобрести минимум на 400 млн долларов лазерных систем для борьбы с беспилотниками у американской компании AeroVironment .

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Информацию о соглашении также приводят американские финансовые и оборонные издания.

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По данным агентства, речь идет о важном этапе для Пентагона: это должно стать первым производственным соглашением на систему направленной энергии для борьбы с дронами , которая выйдет за пределы экспериментальных образцов и прототипов.

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Армия США уже вела переговоры с AeroVironment по программе Enduring High Energy Laser (E-HEL) . Ее задачей является создание лазерных комплексов, способных защищать военные объекты и подразделения от малых и средних беспилотников. Американские военные ранее сообщали о перспективных результатах испытаний на полигоне White Sands.

AeroVironment разрабатывает, в частности, лазерную систему LOCUST , предназначенную для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Пентагон рассматривает лазерное оружие как один из способов удешевить борьбу с массовыми атаками недорогих ударных дронов, поскольку использование традиционных ракет-перехватчиков против таких целей может быть значительно дороже.

В то же время лазерные комплексы имеют ряд ограничений. На эффективность луча могут влиять погодные условия, включая дождь и туман, а сама система должна определенное время удерживать луч на конкретной цели. Поэтому в Пентагоне рассматривают такие установки, прежде всего, как один из компонентов многоуровневой противовоздушной обороны.

Запасы ракет и боеприпасов для ПВО в США в последние месяцы также становились предметом публичных дискуссий. В то время как проводились оценки уровней запасов, особенно после операций против Ирана и глобальных военных обязательств, Пентагон утверждал, что американская армия сохраняет свою оперативную способность и продолжаются работы по увеличению производства боеприпасов.

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Напомним, США привлекают крупнейшие машиностроительные гиганты страны General Motors и Ford к производству ракет Patriot и Tomahawk в рамках усилий по усилению возможностей Вооруженных сил.

По данным The Wall Street Journal, в Трампе начались переговоры с руководителями американских автогигантов об использовании гражданских заводов для выпуска оружия. Издание называло, что среди предполагаемых компаний – General Motors и Ford Motor.

General Motors имеет отдельное оборонное подразделение, которое занимается изготовлением легких пехотных транспортных средств на базе пикапа Chevrolet Colorado. Предполагается, что GM станет одним из главных кандидатов на создание нового более крупного транспортного средства для американской пехоты.

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