В Украине масштабная воздушная тревога: ракетная угроза

Ракета / © ТСН.ua

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В ночь на 8 августа в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из - за угрозы применения ракетного вооружения .

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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По их данным, существует угроза возможного пуска ракет типа "Циркон" из района Курской области РФ . В то же время в ряде регионов сохраняется ракетная, в том числе баллистическая, опасность.

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По состоянию на 03:00 сигнал воздушной тревоги охватил значительную часть северных, центральных и восточных областей Украины, в частности Киев и Киевщину.

© из соцсетей

Жители регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают находиться в укрытиях и следить за официальными сообщениями Воздушных сил ВСУ.

Напомним, 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области , который стал самой масштабной атакой на украинский бизнес за все время войны. Повреждены 78 объектов в Броварском, Бучанском и Фастовском районах, в частности склады, производства и транспорт таких компаний, как «Новая почта», «Розетка», «Сильпо», «Эпицентр» и другие. В результате ударов погибли 16 человек, десятки получили травмы.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года государство получает примерно втрое меньше антибалистических ракет для систем типа Patriot. Партнеры официально объясняют это событиями на Ближнем Востоке, однако президент не исключает и политическое давление с целью сделать Украину более сговорчивой. На фоне этого дефицита государство делает ставку на разработку собственных систем ПВО.

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