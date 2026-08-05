Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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В Украине с начала 2026 года объемы получения антибалистических ракет сократились примерно в три раза, что стало серьезным вызовом для обороны государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания СНБО.

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По словам Зеленского, ситуация с поставками связана, прежде всего, с боевыми действиями и войнами на Ближнем Востоке.

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«По крайней мере, такую официальную причину мы получили от наших партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки и от европейских партнеров — их привлечение на Ближнем Востоке было обменено. Тем не менее, они в предыдущие годы давали Украине антибалистические ракеты, прежде всего наполнение наших Patriot и других систем ПВО», — отметил президент.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что кроме ситуации на Ближнем Востоке могут существовать и другие причины уменьшения помощи.

«Понимая такой большой дефицит, и я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, эти политические шаги для того, чтобы Украина была более, скажем так, „сговорчивой“. На мой взор, что и не без этого. Мы понимаем, что это серьезный вызов», — заметил президент.

На фоне значительного дефицита средств противовоздушной обороны, Украина делает ставку на разработку собственных систем. По мнению президента, выбранное направление по развитию отечественного ПВО правильно как для нынешних условий, так и для безопасности страны в будущем после завершения войны.

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Производство ракет Patriot в Украине — последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп отказал Киеву в дополнительных ракетах-перехватчиках для систем Patriot, сославшись на необходимость сохранить запасы для защиты американских объектов.

Поэтому в Конгрессе резко раскритиковали такое решение американского лидера.

В то же время Владимир Зеленский рассказал, что Украина активно работает с партнерами из США и Европы над поставкой новых пакетов поддержки для противовоздушной обороны, а также готовит расширение производства и локализации западного вооружения.

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