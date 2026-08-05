Украину накрывает опасная стихия: синоптики забили тревогу и назвали "красные" города (карта)

Синоптики предупреждают о сильной жаре 6 августа / © ТСН.ua

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В Украине 6 августа ожидается сильная жара с температурой до +40 градусов и риском возникновения пожаров. Однако синоптики прогнозируют дожди и прохладу уже в ближайшие дни.

Подробный прогноз погоды в Украине на 6 августа — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Украинская синоптик Наталья Диденко сообщает, что впереди ещё один день сильной жары, который придётся на 6 августа. По словам синоптика, в Киеве температура достигнет +37…+39 градусов, и только вечером там возможен дождь, тогда как на западе, севере и в Винницкой области пройдут локальные осадки.

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Снижение температуры начнётся с западных областей уже 7 августа, где температура опустится до +24…+29 градусов, хотя на остальной территории температура по-прежнему будет держаться на уровне +30…+39 градусов. В столице в этот день ожидаются сильные грозовые ливни.

Впоследствии жаркая погода отступит на большей части территории, а к 9 августа прохладный воздух дойдет и до юга. В Киеве же комфортные +25…+27 градусов установятся уже 8 августа.

По данным Украинского гидрометцентра, 6 августа в Украине ожидается сухая и жаркая погода. Температура воздуха ночью будет колебаться от +20 до +25 градусов тепла, днём ожидается сильная жара — от +35 до +38 градусов тепла. Ветер будет переменного направления и будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Погода в Украине 6 августа / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики напоминают, что 6 августа в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 6 августа / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в городе Киеве 6 августа ожидается сухая жаркая погода. Ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит от +20 до +25 градусов тепла, днём ожидается сильная жара — столбики термометров будут показывать от +35 до +38 градусов выше нуля.

В Киеве ночью температура воздуха будет колебаться от +23 до +25 градусов тепла, днём ожидается сильная жара — синоптики прогнозируют от +35 до +37 градусов тепла.

Погода во Львове

6 августа во Львовской области погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. В регионе ожидается переменная облачность без значительных осадков, лишь во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь и гроза.

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Ночью и утром сохранится слабый туман. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +18 до +23 градусов тепла, днем синоптики предупреждают о чрезвычайной жаре: ожидается до +40…+42 градусов выше нуля.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +19 до +21 градуса тепла, днём ожидается сильная жара до +40 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 6 августа будет небольшая облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-восточным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +19 до +24 градусов тепла;

днём от +33 до +38 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +20 до +22 градусов тепла;

днём от +33 до +35 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 6 августа синоптики прогнозируют переменную облачность, без значительных осадков. Ветер будет восточным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +20 до +25 градусов тепла, днём ожидается от +32 до +37 градусов тепла. В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +23 до +25 градусов тепла, днем ожидается от +32 до +34 градусов тепла.

Температура морской воды составит +23…+24 градуса тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 6 августа синоптики прогнозируют переменную облачность, без значительных осадков. Ветер будет переменного направления и будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах от +18 до +23 градусов тепла, днём ожидается от +32 до +37 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит +19…+21 градус тепла, днём ожидается от +33 до +35 градусов тепла.

Напомним, ученые предупредили об усилении «Супер-Эль-Ниньо». По словам ученых, в период с августа по октябрь он может перейти в сильную фазу. Ожидается, что это приведет к повышению температуры на планете и существенно изменит распределение осадков.

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