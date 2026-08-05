Украинское наступление уничтожило одно из главных преимуществ РФ: даже Путин перестал делать вид, что все в порядке

Удары дронов по НПЗ взорвали российскую экономику / © ТСН.ua

Реклама

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении 40-дневной операции украинских спецслужб, главной целью которой было вынудить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Хотя Путин так и не согласился на перемирие, эта беспрецедентная кампания нанесла катастрофический ущерб экономике страны-агрессора и продемонстрировала реальную уязвимость ее инфраструктуры.

Об этом говорится в авторской статье аналитика-международника Максима Панчоки для издания Onet.pl.

Реклама

Уничтожение российских нефтеперерабатывающих мощностей

Долгое время Кремль мог полагаться на свой энергетический сектор, который выдерживал западные санкции и эмбарго без существенных перебоев в экспорте. Ситуация кардинально изменилась, когда украинское военное командование начало рассматривать нефтяную инфраструктуру не как символическую цель, а как уязвимую систему.

Реклама

В июле 2026 года Генеральный штаб оценил, что Украина успешно вывела из строя около 43% общей прогнозируемой нефтеперерабатывающей мощи РФ, а финансовые потери отрасли составили колоссальные 13,5 миллиарда долларов. Украинские беспилотники регулярно атакуют стратегические объекты далеко за линией фронта, включая предприятия в Башкирии и удаленный на 1500 километров завод «Лукойл» за Уралом.

«Современная нефтепереработка требует западных компонентов, доступ к которым перекрыт санкциями, поэтому ремонтные работы, ранее длившиеся недели, теперь растягиваются на долгие месяцы», — отмечает Панчока.

Финансовые последствия и паралич Крыма

Чтобы удержать стабильные цены на заправках на фоне топливного дефицита, российское правительство было вынуждено потратить более триллиона рублей на прямые субсидии нефтяным компаниям. Это происходит в то время, когда общий федеральный дефицит уже превысил 6 триллионов рублей, заставляя Центральный банк РФ предупреждать о серьезных инфляционных рисках для всей экономики.

Эффективность украинского давления наиболее ярко демонстрирует ситуация во временно оккупированном Крыму, где в конце июня оккупационные власти были вынуждены объявить чрезвычайное положение. Из-за успешных операций украинских беспилотных систем, парализовавших логистику танкерного флота, 19 городов полуострова надолго остались без света и горючего.

Реклама

Эта многомесячная блокада полностью подрывает обещания Москвы обеспечить жителям Крыма лучшую безопасность и стабильные поставки по сравнению с украинскими временами.

Синхронизация военных и экономических ударов

Даты украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы совпадают с ключевыми политическими событиями в США, становясь убедительным аргументом для американских партнеров. Страна с ограниченными ресурсами эффективно наносит несоизмеримый экономический ущерб государству, которое в несколько раз больше нее, постоянно заставляя противника оплачивать последствия войны из собственного кармана.

Главный вывод этих 40 дней состоит в том, что российский «стратегический тыл», ранее считавшийся неприкосновенным, окончательно прекратил свое существование. Киев наглядно продемонстрировал, что украинские дроны работают гораздо быстрее, чем российские ремонтные бригады успевают чинить уничтоженное оборудование.

Напомним, июль 2026 года стал одним из самых неудачных месяцев для российской армии с начала полномасштабного вторжения. Несмотря на незначительное продвижение на фронте, захватчики понесли рекордные потери в живой силе и технике, а ключевые задачи на нескольких направлениях остались невыполненными.

Реклама

Новости партнеров