Россия еще никогда не была такой слабой: как удары украинских дронов разрушают империю Путина

Удары украинских дронов уничтожают экономику РФ и власть Путина / © ТСН.ua

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В последние недели интенсивные удары украинских беспилотников уничтожили более десятой части складских мощностей российского гиганта Wildberries и вывели из строя четверть нефтеперерабатывающей инфраструктуры РФ. Эти беспрецедентные атаки заставили Москву ввести нормирование горючего в большинстве регионов и нанесли агрессору ущерб в миллиарды долларов.

Об этом говорится в авторской статье директора исследовательского центра Туран и старшего научного сотрудника Йорктаунского института Джозефа Эпштейна Newsweek.

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Разрушение российской логистики и экономики

Дроны успешно атаковали 8 крупных логистических центров компании под Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаре и оккупированном Симферополе. Только на восстановление этих помещений российскому бизнесу придется потратить около 460 миллионов долларов, не считая колоссальных финансовых потерь от сгоревшего товара.

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Кроме складов, Украина нанесла критический удар по нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессорки. Из-за потери 25% мощностей один из крупнейших мировых экспортеров энергоресурсов пока не способен в полной мере обеспечить топливом даже собственные автомобили.

Изменение американской стратегии

На фоне этих событий политика США претерпела кардинальные изменения после осознания того, что российский диктатор стремится исключительно к капитуляции Украины. Первоначальные попытки умиротворения быстро сменились стратегией предоставления Киеву полной свободы действий в выборе целей для дальнобойных ударов.

Американская администрация отказалась от предварительных страхов по поводу эскалации и сняла многолетние ограничения на использование оружия. Горящие российские склады и нефтеперерабатывающие заводы стали прямым следствием отмены этих запретов и передачи инициативы украинским военным.

«Когда Трамп спросил Зеленского на июльском саммите НАТО в Анкаре, поедет ли тот в Москву на переговоры, Зеленский ответил, что это слишком опасно, ведь там летают многие дроны», — отмечает автор публикации.

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Утрата влияния на постсоветском пространстве

Вторым важным столпом новой реальности стала стремительная потеря Россией своих геополитических позиций, поскольку все силы Кремля сейчас поглощает война против Украины. Соединенные Штаты активно перехватывают инициативу, продвигая собственные интересы на Южном Кавказе и Центральной Азии.

Ярким примером явилось посредничество Вашингтона в заключении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, конфликт между которыми Москва искусственно поддерживала в течение 30 лет для сохранения своего влияния. Параллельно США заключили стратегические контракты с Казахстаном и Узбекистаном в десятки миллиардов долларов.

Эксперт отмечает, что эти страны сознательно отвращаются от РФ после десятилетий постоянного давления и угроз со стороны Кремля. Они прекрасно понимают, что их собственное выживание сейчас напрямую зависит от способности Украины выстоять в этой войне.

Путин собственноручно разрушил собственное государство, превратив его в коррумпированную клептократию, оказавшуюся совершенно не готовой к длительному противостоянию. В результате сегодня Российская Федерация слабее, чем в любой другой момент с 1991 года, и соседние государства делают все возможное, чтобы она таковой и оставалась.

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Напомним, Украина может стать для Европы важнее США . На фоне сомнений в надежности Вашингтона именно у Киева необходим Европейский оборонный потенциал благодаря боевому опыту, сильной армии и передовым военным технологиям.

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