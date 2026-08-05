Ученые выяснили, как выглядит идеальное женское тело: годами все обращали внимание не на то

Женщина / © Фото из открытых источников

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В течение десятилетий считалось, что главным стандартом красоты является силуэт песочных часов, однако новое научное открытие заставляет по-новому взглянуть на мужские предпочтения.

Об этом сообщает Daily mail.

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Что показало новое исследование

Ученые провели эксперимент с участием 398 японских мужчин в возрасте от 20 до 59 лет. Добровольцам предлагали оценить генерируемые компьютером женственные силуэты, в которых пропорции тела изменялись, а другие черты оставались неизменными.

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Результаты показали, что соотношение талии к груди играет гораздо большую роль в восприятии привлекательности, чем соотношение талии к бедрам, которое десятилетиями считалось ключевым фактором. Наиболее привлекательными мужчины признали силуэты с соотношением талии к обхвату груди от 0,6 до 0,7. Такому общему стандарту отвечают, в частности, Сабрина Карпентер, Сидни Суини и Кэти Перри.

«В этом исследовании соотношение талии к обхвату груди оказало большее влияние на рейтинг привлекательности, чем соотношение талии к обхвату бедер», — написали исследователи в журнале Japanese Psychological Research.

По мнению команды ученых, больший бюст может быть сексуальным сигналом, указывающим на фертильность или репродуктивное здоровье. В то же время авторы работы предполагают, что прошлые исследования могли переоценить важность бедер, поскольку женщины с большой грудью часто имеют и более тонкую талию.

Почему идеальная фигура редкость и как на это влияет культура

Исследователи отмечают, что компьютерно сгенерированная фигура, которую участники эксперимента сочли самой привлекательной, в реальной жизни встречается очень редко.

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«Известно, что за границей, в той или иной степени, больший размер груди оценивается как более привлекательный, что касается Японии. Однако, размер груди для фигуры с соотношением талии к груди 0,6 достаточно большой, и такие лица случаются редко. Возможно, стандарт привлекательности исказился из-за влияния таких раздражителей, как предвзятые медиа-изображения», — пишут ученые из Женского университета Вайо.

Специалисты также предупредили, что результаты могут отличаться в других культурах, поскольку предпочтения зависят от контекста.

«Я надеюсь, что люди осознают, что то, что считается „привлекательной“ формой тела, очень отличается в разных культурах. На самом деле идеальная красота в значительной степени формируется культурным контекстом, а не фиксированным универсальным правилом», — отметил ведущий автор исследования Томохиро Сузуки отметил в комментарии для PsyPost.

Следует отметить, что результаты касаются форм тела в среднем диапазоне веса, а рейтинги привлекательности могут изменяться для более тяжелых или более худших типов телосложения.

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Напомним, существует немало убеждений, что имя человека способно влиять на его характер, судьбу и даже личную жизнь. Поэтому многие родители внимательно изучают значение имен перед тем, как назвать ребенка.

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