Вы сутулитесь и теряете деньги: как осанка тайно управляет вашей жизнью

Осанка влияет на эмоции и решения / © Фото из открытых источников

Реклама

Ученые из Университета Макгилла провели масштабный эксперимент с участием почти 200 студентов, чтобы проверить бессознательное влияние осанки на поведение человека. Результаты тестов продемонстрировали, что люди с прямой спиной чаще шли на оправданный риск и вообще чувствовали себя гораздо позитивнее.

Об этом пишет Earth.com.

Реклама

Скрытая манипуляция пространством

Чтобы избежать искусственных результатов, исследователи Хорхе Армони и Сорен Вайнио-Теберж не давали участникам никаких прямых указаний по поводу того, как именно им нужно сидеть. Они использовали физическую среду, чтобы незаметно заставить добровольцев принять определенную позу во время тестирования нового мобильного приложения на планшете.

Реклама

Для одной группы стол приподняли, а устройство закрепили на подставке на уровне глаз, что естественным образом заставляло держать спину и шею ровно. Для других участников стол опустили, положив планшет на стол, поэтому людям приходилось постоянно сутулиться и наклоняться вперед, чтобы нормально видеть экран.

Программное обеспечение для отслеживания видео подтвердило, что положение шеи первой группы было значительно более ровным на всю задачу. Во время дальнейших опросов большинство студентов даже не подозревали, что их осанкой манипулировали с помощью высоты мебели, ведь обе позы казались им одинаково удобными.

Риск и уверенность в себе

После размещения за столами участники выполняли известный психологический тест с виртуальным воздушным шаром, где нужно было зарабатывать вознаграждения за каждую накачку с риском потерять все в случае внезапного взрыва. Студенты, которые сидели с ровной спиной, стабильно шли на большие риски и в итоге забирали значительно большие выигрыши.

"Это свидетельствует о том, что они действовали не импульсивно, а рисковали гораздо более оправданно", - объяснил профессор Хорхе Армони.

Реклама

Сравнение с контрольной группой за обычными столами показало, что именно прямая спина является главным двигателем таких изменений, а не сутулость тянет показатели вниз. Кроме того, участники с равной осанкой после тестирования отмечали значительно более высокую уверенность в себе, что напрямую связано с общим положительным настроением.

Несмотря на то, что большинство участников были молодыми женщинами, результаты исследования удачно опровергают старые психологические теории о том, что связь между осанкой и доминированием является исключительно мужским феноменом.

Практическое значение для каждого

Изменение привычной позы во время сидения вряд ли способно мгновенно трансформировать всю жизнь, однако она открывает новые возможности для улучшения рабочей среды. Высота офисного стола, параметры кресла и положение монитора относительно уровня глаз могут незаметно формировать наше мышление и производительность без нашего ведома.

Если эргономика способна так сильно влиять на поведение даже тогда, когда люди этого совершенно не осознают, правильный дизайн повседневного пространства приобретает критическую важность. Следующим шагом для ученых станет выяснение того, насколько далеко действительно простирается это скрытое психологическое влияние в разных сферах жизни.

Реклама

Напомним, неуверенность в себе, страх сделать или сказать что-то ложное, а также тревога перед публичными выступлениями знакомы многим людям. Но есть способы, которые помогут преодолеть такие страхи и неуверенность .

Новости партнеров