Как преодолеть неуверенность в себе и страх: действенные советы психолога

Неуверенность

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Излишняя неуверенность в себе, страх сделать или сказать что-то неправильно, а также тревога перед публичными выступлениями — проблемы с общением знакомы многим. В такие минуты люди больше всего боятся столкнуться с болезненным обесцениванием или жестким социальным осуждением, из-за чего испытывают сильное волнение и даже тремор. О том, откуда берутся эти глубинные страхи и как с ними эффективно работать во взрослом возрасте, рассказала украинский ученый-психолог, президент Украинской ассоциации гештальт-терапии Лариса Дидковская.

Откуда берутся страхи и неуверенность

Человек по своей природе является социальным существом, поэтому реакция окружающей среды всегда имеет для него огромное значение, однако корни большинства внутренних комплексов уходят еще в детский возраст, когда взрослые использовали чувство вины и стыда как ключевые инструменты воспитания и контроля. С ранних лет малышей часто пугают мнением посторонних, призывая оглядываться на то, что скажут люди, или заставляя стыдиться своего поведения. Поэтому здоровая самооценка начинает формироваться не на основе собственных внутренних ощущений, а полностью зависит от оценок и ожиданий других. Постоянное сравнение себя с окружающими и необходимость соответствовать навязанным чужим нормам надежно закладывают основу для комплекса неполноценности.

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В то же время, как отмечает психолиня, полностью избавиться от чувства вины или стыда невозможно и даже не нужно, ведь умеренная вина служит важным мерилом совести. Главное — научиться четко отличать такую здоровую ответственность за собственные поступки от тяжелых психологических оков, только мешающих личностному развитию и движению вперед.

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Как взрослому человеку преодолеть страх и неуверенность

Переход ко взрослой жизни дает каждому из нас главный ресурс для преодоления детских страхов и неуверенности. По известному выражению философа Жана Поля Сартра, не столь важно, что сделали с вами другие, как то, что вы сами сделаете с тем, что сделали с вами другие. Если в детстве мы полностью зависели от оценок и мнений старших, то в зрелом возрасте мы имеем собственный жизненный опыт и сложившиеся ценности. Именно осознание этой внутренней силы позволяет по-иному взглянуть на публичные выступления и общение. Оперируя этим опытом, эксперт выделяет два парадоксальных и одновременно чрезвычайно действенных совета, которые помогают чувствовать себя гораздо увереннее.

Миру к вам безразлично. Мы часто опасаемся, что аудитория рассматривает нас под микроскопом и замечает каждый недостаток. На самом деле каждый в зале думает о собственных делах, заботах и проблемах. Помните, что вы только одна восьмая миллиардная часть населения планеты, а не центр вселенной. Это осознание снимает излишнее напряжение и придает легкость. Вы не лучше и не хуже — вы просто иной. Комплекс неполноценности обычно проявляется в сравнении себя с другими в свою или чужую пользу (когда мы ставим себя выше или ниже других). Здоровый подход — это горизонтальное отношение с миром по принципу «я окей, другие тоже окей». Нет универсального чемпиона во всех областях жизни, каждый имеет свои таланты и ограничения.

Вместо того, чтобы выстраивать вертикаль «сверху вниз» и пытаться доказать свою исключительность за счет унижения других, лучше принять собственную уникальность. Все люди разные, и каждый имеет свое место на своем пьедестале. Такая внутренняя позиция дает ощущение безопасности, свободы и позволяет свободно выражать свои мысли без страха быть осужденным.

Почему не стоит использовать алкоголь для раскрепощения, по мнению психолога. Некоторые люди пытаются снять зажатость с помощью алкоголя. Однако этанол является психоактивным веществом с седативным действием. Он лишь искусственно и временно изменяет состояние сознания, создавая психологическую зависимость, но никак не решает внутренних проблем. После окончания действия вещества человек часто чувствует себя еще хуже. Настоящей же коммуникабельности и храбрости нужно учиться, развивая личность и навыки.

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