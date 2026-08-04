Как помыть унитаз внутри и снаружи в домашних условиях: одно домашнее средство поможет сделать туалет чистым

Унитаз

Реклама

Чистый туалет является важной частью домашней гигиены, однако стойкий известняковый налет, ржавчина и другие минеральные отложения иногда плохо поддаются даже специальным магазинам. В таких случаях домохозяйки часто используют простой и дешевый домашний метод с использованием обычного столового или белого уксуса. Благодаря уксусной кислоте, средство помогает размягчить остатки загрязнений, справиться с накипью и нейтрализовать неприятные запахи без применения агрессивной химии.

Чем отмыть унитаз внутри

под ободок унитаза, чтобы жидкость равномерно стекала по стенкам, и оставить средство до утра. Чтобы уксус не стекал в ливень слишком быстро, можно наложить на внутренние стенки и под ободок бумажные салфетки, обильно смоченные этим средством. За ночь кислота хорошо размягчит отложения, поэтому утром вам останется только чистить поверхность щеткой и смыть воду. Если слой налета очень стар и плотен, процедуру придется повторить, ведь уксус не способен полностью заменить полноценную генеральную уборку для всех видов грязи.

Реклама

Уход за внешней основой сантехники

Кроме внутренней поверхности, эксперты по уборке рекомендуют обрабатывать внешнюю основу унитаза. Перед началом процедуры следует удалить видимую грязь, а затем просто распылить белый уксус вокруг основания и оставить его примерно на 10-15 минут. После этого достаточно протереть поверхность влажной тряпкой или мягкой щеткой и завершить уборку обычным способом. Этот простой трюк помогает уменьшить запахи, которые накапливаются вокруг сантехники, предотвратить появление пятен от влаги, облегчить уход в местах скопления грязи и поддерживать чистоту между генеральными уборками.

Реклама

Важные правила безопасности

Главное правило безопасности состоит в том, что уксус никогда нельзя сочетать или смешивать с хлорными соединениями, отбеливателями или другими бытовыми химическими средствами. Такое сочетание может привести к высвобождению опасных для здоровья испарений и газов, поэтому каждое средство следует использовать отдельно и обязательно обеспечивать хорошую вентиляцию в помещении.

Новости партнеров