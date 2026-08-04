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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
390
Время на прочтение
2 мин

Огурцы кимчи: рецепт пикантной корейской закуски по-украински

Этот знакомый всем украинцам овощ приобретает совершенно новый вкус благодаря пикантному соусу, чесноку, чили и ароматным специям.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Огурцы кимчи tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Огурцы кимчи tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Хрустящие, сочные, с легкой остротой и насыщенным ароматом специй — огурцы кимчи стали одним из тех блюд, в которые влюбляешься с первого кусочка. Это идеальный вариант для летнего стола, ведь он занимает минимум времени, дарит максимум вкуса и служит ярким акцентом к любому блюду. Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала о простом рецепте этой корейской закуски, которую легко приготовить дома.

Главное преимущество этого рецепта — его простота, ведь не нужно ждать длительного брожения или искать сложные ингредиенты. Всего несколько часов в холодильнике и яркая домашняя закуска готова.

Огурцы кимчи tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Огурцы кимчи tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Ингредиенты

  • свежие огурцы — 6 шт.

  • морковь — 1 шт.

  • перец чили — ½ шт.

  • чеснок — 2 зубчика

  • зеленый лук — 1 пучок

  • соль для засолки — 1,5 ст. л.

Для ароматного соуса

  • соевый соус — 2 ст. л.

  • масло — 2 ст. л

  • чили пластивцы — 1 ч. л

  • паприка — 1 ч. л

  • сахар — 1 ч. л

  • кунжут — 1 ст. л

Огурцы кимчи tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Огурцы кимчи tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготовление

  1. Огурцы нужно разрезать крест-накрест вдоль, но не прорезать до конца, чтобы они остались целыми и могли удерживать начинку внутри.

  2. Затем овощи хорошо посыпьте солью и оставьте примерно на 20–30 минут. За это время огурцы пустят сок и станут упругими, что сделает готовую закуску еще более хрустящей.

  3. После засолки нужно слить жидкость и промыть огурцы холодной водой.

  4. Морковь натрите тонкой соломкой, зеленый лук нарежьте, перец чили мелко измельчите, а чеснок пропустите через пресс.

  5. Все овощи смешайте с ингредиентами для соуса, а именно: соевым соусом, маслом, хлопьями чили, паприкой, сахаром и кунжутом. Именно эта смесь придаёт тот характерный пикантный вкус, за который так любят кимчи.

  6. Затем каждый огурец аккуратно наполните ароматной начинкой и выложите в контейнер.

  7. После приготовления огурцам нужно дать настояться. Минимальное время маринования в холодильнике — два часа, но лучший результат будет, если оставить их на ночь. За это время овощи впитают все ароматы соуса, а вкус станет глубже и насыщеннее.

Такие огурцы прекрасно подходят в качестве самостоятельной закуски, дополнения к мясным блюдам, рису или просто как яркий летний акцент на столе.

Огурцы кимчи — доказательство того, что даже самые простые сезонные овощи могут превратиться в настоящее гастрономическое приключение.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
390
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