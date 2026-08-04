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Огурцы кимчи: рецепт пикантной корейской закуски по-украински
Этот знакомый всем украинцам овощ приобретает совершенно новый вкус благодаря пикантному соусу, чесноку, чили и ароматным специям.
Хрустящие, сочные, с легкой остротой и насыщенным ароматом специй — огурцы кимчи стали одним из тех блюд, в которые влюбляешься с первого кусочка. Это идеальный вариант для летнего стола, ведь он занимает минимум времени, дарит максимум вкуса и служит ярким акцентом к любому блюду. Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала о простом рецепте этой корейской закуски, которую легко приготовить дома.
Главное преимущество этого рецепта — его простота, ведь не нужно ждать длительного брожения или искать сложные ингредиенты. Всего несколько часов в холодильнике и яркая домашняя закуска готова.
Ингредиенты
свежие огурцы — 6 шт.
морковь — 1 шт.
перец чили — ½ шт.
чеснок — 2 зубчика
зеленый лук — 1 пучок
соль для засолки — 1,5 ст. л.
Для ароматного соуса
соевый соус — 2 ст. л.
масло — 2 ст. л
чили пластивцы — 1 ч. л
паприка — 1 ч. л
сахар — 1 ч. л
кунжут — 1 ст. л
Приготовление
Огурцы нужно разрезать крест-накрест вдоль, но не прорезать до конца, чтобы они остались целыми и могли удерживать начинку внутри.
Затем овощи хорошо посыпьте солью и оставьте примерно на 20–30 минут. За это время огурцы пустят сок и станут упругими, что сделает готовую закуску еще более хрустящей.
После засолки нужно слить жидкость и промыть огурцы холодной водой.
Морковь натрите тонкой соломкой, зеленый лук нарежьте, перец чили мелко измельчите, а чеснок пропустите через пресс.
Все овощи смешайте с ингредиентами для соуса, а именно: соевым соусом, маслом, хлопьями чили, паприкой, сахаром и кунжутом. Именно эта смесь придаёт тот характерный пикантный вкус, за который так любят кимчи.
Затем каждый огурец аккуратно наполните ароматной начинкой и выложите в контейнер.
После приготовления огурцам нужно дать настояться. Минимальное время маринования в холодильнике — два часа, но лучший результат будет, если оставить их на ночь. За это время овощи впитают все ароматы соуса, а вкус станет глубже и насыщеннее.
Такие огурцы прекрасно подходят в качестве самостоятельной закуски, дополнения к мясным блюдам, рису или просто как яркий летний акцент на столе.
Огурцы кимчи — доказательство того, что даже самые простые сезонные овощи могут превратиться в настоящее гастрономическое приключение.