Огірки кімчі: рецепт пікантної корейської закуски на український лад

Огірки кімчі tiktok.com/@myroslava.pekariuk

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Хрусткі, соковиті, з легкою гостринкою та насиченим ароматом спецій — огірки кімчі стали однією з тих страв, які закохують із першого шматочка. Це ідеальний варіант для літнього столу, бо займає мінімум часу, але має максимум смаку та яскравий акцент до будь-якої страви. Фудблогерка Мирослава Пекарюк розповіла про простий рецепт цієї корейської закуски, яку легко приготувати вдома.

Головна перевага рецепта — його простота, бо не потрібно очікувати тривалого бродіння чи шукати складні інгредієнти. Лише кілька годин у холодильнику — і яскрава домашня закуска готова.

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Огірки кімчі tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Інгредієнти

свіжі огірки — 6 шт.

морква — 1 шт.

перець чилі — ½ шт.

часник — 2 зубчики

зелена цибуля — 1 пучок

сіль для засолювання — 1,5 ст. л

Для ароматного соусу

соєвий соус — 2 ст. л

олія — 2 ст. л

пластівців чилі — 1 ч. л

паприка — 1 ч. л

цукор — 1 ч. л

кунжут — 1 ст. л

Огірки кімчі tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготування

Огірки потрібно розрізати хрест-навхрест уздовж, але не прорізати повністю, щоб вони залишилися цілими та могли утримувати начинку всередині. Далі овочі добре посипте сіллю та залиште приблизно на 20–30 хв. За цей час огірки пустять сік і стануть пружнішими, що зробить готову закуску ще хрусткішою. Після засолювання потрібно злити рідину та промити огірки холодною водою. Моркву натріть тонкою соломкою, зелену цибулю наріжте, перець чилі дрібно подрібніть, а часник пропустіть через прес. Усі овочі змішайте з інгредієнтами для соусу, а саме, соєвим соусом, олією, пластівцями чилі, паприкою, цукром і кунжутом. Саме ця суміш створює той характерний пікантний смак, за який люблять кімчі. Потім кожен огірок акуратно наповніть ароматною начинкою та викладіть у контейнер. Після приготування огіркам потрібно дати настоятися. Мінімальний час маринування у холодильнику — дві години, але найкращий результат буде, якщо залишити їх на ніч. За цей час овочі вберуть усі аромати соусу, а смак стане глибшим і насиченішим.

Такі огірки чудово смакують як самостійна закуска, доповнення до м’ясних страв, рису чи просто як яскравий літній акцент на столі.

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Огірки кімчі — доказ того, що навіть найпростіші сезонні овочі можуть перетворитися на справжню гастрономічну пригоду.

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