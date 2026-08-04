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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
359
Час на прочитання
1 хв

Меган Маркл — 45 років: герцогиня відсвяткувала день народження у купальнику

Герцогиня Сассекська поділилася яскравим моментом з життя у особливий для себе день.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл 4 серпня виповнилося 45 років. Колишня членкиня британської королівської родини провела свято разом з чоловіком принцом Гаррі та їхніми двома дітьми — семирічним принцом Арчі та п’ятирічною принцесою Лілібет.

На честь свята герцогиня Сассекська поділилася у Instagram фотографіями зі свого святкування і день вона провела дуже весело. Меган з великими повітряними кульками стрибнула у басейн.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Вона була в чорному закритому купальнику, прикрасах і в окулярах, а волосся зібрала.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Чоловіка і дітей Меган не показала, а також не розкрила подробиці свого святкування. Однак купальник, який вона обрала для купання у басейні, той самий, який вона нещодавно носила під час відпочинку з дітьми на пляжі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
359
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