Відмовилася від підборів: Меган Маркл здивувала лаконічним, але вишуканим образом

Герцогиня Сассекська / © Getty Images

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44-річна герцогиня Сассекська відвідала спеціальний показ документального фільму про дівчат-скаутів Cookie Queens. Разом із чоловіком принцом Гаррі вони стали виконавчими продюсерами проєкту, а презентація відбулася у кінотеатрі у Лос-Анджелесі.

Під час заходу Меган продемонструвала без слів, що вона є прихильницею так званої «тихої розкоші». Її образ був простим, стриманим і вишуканим, а також не переобтяжений деталями і кольорами.

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Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня обрала білий ансамбль, який включав широкі штани і блейзер, рукави якого вона підвернула. Носила це вбрання жінка у поєднанні з трикотажним класичним топом і босоніжками Hermès. Образ завершували її улюблені золоті аксесуари, серед яких був і знаменитий годинник принцеси Діани від Cartier.

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Меган Маркл / © Getty Images

Нагадаємо, що також не носить підбори іспанська принцеса Софія. Донька королеви Летиції та короля Філіпа свідомо обрала для себе такий стиль.

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