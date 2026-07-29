Пліснява, переповнені камери та несправні санвузли: суд виніс рішення у справі про жахливі умови в Дніпровському СІЗО

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Чечелівський районний суд Дніпра частково задовольнив позов колишнього ув’язненого, який вимагав компенсацію моральної шкоди через умови перебування у Державній установі «Дніпровська установа виконання покарань №4». Річ у тім, що там була пліснява та антисанітарія.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Що відомо про справу

Позивач заявляв про порушення його прав через неналежні житлово-побутові, санітарні та гігієнічні умови утримання. Він вимагав стягнути з держави 700 тисяч гривень моральної компенсації.

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Суд встановив, що чоловік справді перебував в умовах, які принижували людську гідність та суперечили статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Під час розгляду справи суд врахував звіти моніторингових візитів Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за 2022–2023 роки. У документах фіксували переповнені камери, неналежний санітарний стан, плісняву, проблеми з вентиляцією, несправні санвузли, небезпечний стан електромереж та інші порушення.

Що вирішив суд

У суді наголосили, що навіть люди, які перебувають під вартою або відбувають покарання, мають право на гуманне ставлення та повагу до гідності.

«Визначаючи розмір компенсації, суд виходив із принципів розумності, справедливості та співмірності, а також врахував практику Верховного Суду і ЄСПЛ щодо відшкодування моральної шкоди у подібних справах», — йдеться у матеріалі.

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Заявлену суму компенсації суд визнав завищеною та призначив виплату у розмірі 5 тисяч гривень. У решті вимог про відшкодування 700 тисяч гривень суд відмовив. Виплата має здійснюватися за рахунок держави.

Раніше ми писали, що 2 млн австралійських доларів компенсації запропонували Кетлін Фолбіґ, яка провела 20 років у в’язниці через помилковий вирок у справі про смерть її чотирьох дітей. Її засудили у 2003 році, але у 2023 році звільнили після появи нових наукових доказів, які вказали на можливі природні причини смерті дітей. Адвокатка жінки назвала запропоновану суму «несправедливою», заявивши, що вона не компенсує втрачені роки життя та пережиті страждання.

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