"Мозок особливо вразливий": у якому віці ґаджети найбільше шкодять дітям

Шкода ґаджетів для дітей / © Freepik

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Час, проведений дітьми перед екранами ґаджетів у ранньому віці, може мати довготривалий вплив на їхнє навчання та когнітивні здібності. Про це свідчать результати довготривалого дослідження науковців з Французького інституту здоров’я і медичних досліджень та Національного університету Сінгапуру. В якому віці дітям краще не використовувати гаджети?

Про це пише SciTechDaily.

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Як екранний час впливає на дітей різного віку: дослідження

Науковці відстежували розвиток 502 дітей від 1 до 10,5 року на основі даних медичної когорти GUSTO. Батьки фіксували час перегляду телевізора, планшетів або смартфонів у шести різних вікових точках. Згодом фахівці оцінювали успішність дітей у школі та стан їхньої робочої пам’яті.

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З’ясувалося, що надмірний екранний час у віці до 1 року та на початку навчання у школі — 6 років — чітко корелює з нижчими оцінками у 9 років і слабшою робочою пам’яттю в 10,5 року. При цьому екранне навантаження у віці 2 та 3 років суттєвого впливу на ці показники не продемонструвало.

«Обсяги ефектів, які ми спостерігали у віці 1 року, були найбільшими серед усіх досліджених нами часових точок. Це свідчить про те, що раннє дитинство може бути періодом підвищеної чутливості, коли мозок, що розвивається, особливо вразливий до витіснення навчальних взаємодій часом, проведеним перед екраном», — кажуть дослідники.

Також науковців здивувала прогалина: використання смартфонів дітьми до 1 року шкодить, у 2–3 роки — не показало шкоди та негативного довготривалого впливу, а в 6 років знову почало суттєво шкодити дітям.

Наразі Всесвітня організація охорони здоров’я та Американська академія педіатрії рекомендують повністю уникати екранів до 1,5–2 років, а для дітей віком від 2 до 5 років обмежувати час за екраном однією годиною на день.

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Дослідники зазначають: хоча додаткова година біля екрана може не мати помітного ефекту на окрему дитину, на рівні всієї популяції такі дрібні відхилення здатні суттєво знизити загальні показники успішності.

Автори наголосили, що в питанні дітей і ґаджетів варто дотримуватися правила — чим менше дитина проводить часу за телефоном чи планшетом, тим краще. Батьків закликали контролювати використання гаджетів з першого року життя та поновлювати обмеження перед тим, як дитина піде до школи.

Ґаджети «вбивають» мозок дітей: що показали дослідження

Нагадаємо, представники покоління Z стали першою генерацією в історії спостережень, когнітивні показники якої виявилися нижчими за показники їхніх батьків. Нейробіолог Джаред Куні Хорват під час виступу перед Комітетом Сенату США зазначив, що молодь — 1997–2010-х років народження — частіше стикається зі зниженням уваги, пам’яті, навичок читання, математичного мислення та здатності розв’язувати складні завдання.

Основною причиною експерти називають надмірну залежність освітнього процесу від ґаджетів і короткого цифрового контенту, що суперечить природній еволюції мозку, пристосованого до глибокого навчання та живого спілкування. Дослідження у 80 країнах підтвердили: збільшення кількості цифрових технологій у школах часто призводить до погіршення успішності учнів незалежно від якості освітніх додатків чи підготовки вчителів.

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У зв’язку з цим науковці рекомендують обмежити використання смартфонів у школах, відтермінувати доступ дітей до ґаджетів і повернутися до традиційних методів навчання. Вони також закликали звернути увагу на досвід скандинавських країн, де вже діють відповідні обмеження для запобігання соціальній кризі.

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