Натільні «розумні» ґаджети можуть стати загрозою: вчені забили на сполох

Носимі ґаджети та «розумний» одяг, які взаємодіють із тілом людини, можуть створювати не лише нові можливості, а й серйозні ризики для безпеки та конфіденційності.

До такого висновку, як йдеться в пресрелізі CISPA, дійшов дослідник Даніель Герхардт, який представив свою роботу на конференції ACM CHI з питань людського фактору в обчислювальних системах.

Дослідник зазначає, що способи взаємодії людей із технікою стрімко змінюються. Якщо раніше основними інструментами були клавіатура, миша чи сенсорний екран, то тепер дедалі більшого поширення набувають смартгодинники, окуляри доповненої реальності, VR-гарнітури та «розумний» текстиль. Такі технології можуть працювати на основі жестів, просторового введення або біометричних показників організму, зокрема частоти серцевих скорочень.

Дослідник зазначає, що ключова проблема полягає в тому, що взаємодія відбувається безпосередньо на тілі людини. Через це пристрої можуть постійно збирати дані високої точності.

Герхардт наголошує, що традиційні методи введення інформації вивчені значно краще, ніж натільні технології. Саме тому дослідники припускають появу нових ризиків, які раніше залишалися невідомими.

Для дослідження науковець провів інтерв’ю з 15 експертами у сфері взаємодії людини з комп’ютером, конфіденційності та кібербезпеки. Перед цим він проаналізував 91 метод взаємодії з тілом, які класифікували за рівнем спостережуваності та діапазоном дії. На основі цього були створені сценарії використання пристроїв і можливих атак, які обговорювалися під час інтерв’ю.

Результати показали, що проблеми конфіденційності та безпеки в натільних технологіях тісно пов’язані між собою. За словами Герхардта, проблеми конфіденційності можуть напряму призводити до проблем безпеки, особливо щодо особистого благополуччя людини.

У дослідженні йдеться, що такі пристрої здатні збирати великі обсяги даних високої роздільної здатності, які дозволяють робити широкі висновки про користувачів. Автори роботи зазначають, що таку інформацію можуть використовувати для впливу, контролю або заподіяння шкоди.

Серед основних ризиків дослідники назвали надмірний збір даних, можливість поєднання різних потоків інформації, технічні атаки та загрози конфіденційності сторонніх осіб. Зокрема, пристрої можуть збирати дані людей поблизу без їхнього відома чи згоди.

Також у дослідженні описані фізичні та психологічні ризики. Наприклад, розумну куртку з інтегрованими нагрівальними елементами можуть використати для спричинення опіків. Один із експертів під час інтерв’ю описав такий сценарій терміном «програма-вимагач для тіла».

Окрім цього, дослідники згадують ризики стресу, пов’язаного з імерсивними або маніпулятивними системами.

Для зменшення ризиків команда розробила рекомендації щодо проєктування таких технологій. Вони передбачають мінімізацію збору даних, підвищення прозорості для користувачів, посилення механізмів безпеки апаратного та програмного забезпечення, а також врахування етичних аспектів під час розробки.

Герхардт підсумував, що безпека в цьому контексті означає не лише запобігання фізичній шкоді від пристроїв, а й захист людей від емоційних маніпуляцій, втрати контролю над власним тілом і небажаних переживань.

