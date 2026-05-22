Чи атакувала Росія Закарпаття через відставку Орбана: в Будапешті зробили заяву

Віктор Орбан. / © Associated Press

Реклама

Через удари агресорки РФ по Закарпаттю 13 травня Угорщина викликала російського посла Євгена Станіславова. Зустріч відбулася «за дипломатичними правилами».

Про це заявила нова міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан в інтерв’ю Valasz Online.

Вона наголосила, що виклала свою позицію, а дипломат країни-агресорки «робив нотатки, а потім пообіцяв передати почуте до Москви».

Реклама

«У дипломатії мають вагу і слова, і вчинки», — наголосила очільниця МЗС Угорщини.

Зауважимо, що після ударів по Закарпатській області та Ужгороду зокрема, у медіа з’явилася інформація про те, що Москва взялася атакувати регіон, бо їхній друг та прихильник Віктор Орбан більше не сидить у прем’єрському кріслі. Втім, Аніта Орбан наголосила, що так не вважає.

«Не думаю, що це (атака РФ — Ред.) взагалі має якесь відношення до угорського уряду. Усе, що відбувається проти Закарпаття, слід розцінювати в контексті російської агресії проти України», — наголосила міністерка.

Орбан назвала Росію «важливим регіональним гравцем», з яким Будапешт прагне «до прагматичних відносин». У цьому контексті вона не виключила можливість зустрічі з колегою з РФ Сергієм Лавровим.

Реклама

Удар РФ по Ужгороді

Вдень 13 травня російські безпілотники атакували Закарпатську область. Того дня вперше від початку війни вибухи пролунали в Ужгороді. Один із дронів влучив у будівлю в районі «Турбогазу» та району Табла.

The Times висловило припущення, що Росія атакує Закарпаття через поразку Віктора Орбана на парламентських виборах. Адже раніше віддалене географічне розташування регіону робило його малоймовірною мішенню для Кремля. Натомість тепер багато хто угорців вважають, що їх принаймні неформально захищали дружні стосунки Орбана з «фюрером» Росії Володимиром Путіним.

Дата публікації 15:43, 13.05.26 Кількість переглядів 2606 Вибухи «Шахедів» на Закарпатті: кадри зі Сваляви та Міжгірщини

Новини партнерів