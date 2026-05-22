Атаковала ли Россия Закарпатье из-за отставки Орбана: в Будапеште сделали заявление

Виктор Орбан. / © Associated Press

Из-за ударов агрессора РФ по Закарпатью 13 мая Венгрия вызвала российского посла Евгения Станиславова. Встреча состоялась «по дипломатическим правилам».

Об этом заявила новая министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан в интервью Valasz Online.

Она подчеркнула, что изложила свою позицию, а дипломат страны-агрессора «делал заметки, а затем пообещал передать услышанное в Москву».

«В дипломатии имеют вес и слова, и поступки», — подчеркнула глава МИД Венгрии.

Заметим, что после ударов по Закарпатской области и Ужгороду, в частности, в медиа появилась информация о том, что Москва взялась атаковать регион, потому что их друг и сторонник Виктор Орбан больше не сидит в премьерском кресле. Впрочем, Анита Орбан подчеркнула, что так не считает.

«Не думаю, что это (атака РФ — Ред.) вообще имеет какое-то отношение к венгерскому правительству. Все, что происходит против Закарпатья, следует расценивать в контексте российской агрессии против Украины», — отметила министр.

Орбан назвала Россию «важным региональным игроком», с которым Будапешт стремится «к прагматическим отношениям». В этом контексте она не исключила возможность встречи с коллегой из РФ Сергеем Лавровым.

Удар РФ по Ужгороду

Днем 13 мая российские беспилотники атаковали Закарпатскую область. В тот день впервые с начала войны взрывы прогремели в Ужгороде. Один из дронов попал в здание в районе Турбогаза и района Табла.

The Times предположило, что Россия атакует Закарпатье из-за поражения Виктора Орбана на парламентских выборах. Ведь ранее отдаленное географическое положение региона делало его маловероятной мишенью для Кремля. Теперь же многие венгры считают, что их по крайней мере неформально защищали дружеские отношения Орбана с «фюрером» России Владимиром Путиным.

Дата публикации 15:43, 13.05.26 Количество просмотров 2605

