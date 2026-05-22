Сможет ли белорусская армия изменить ход войны: эксперт оценил угрозу для Украины

Белорусские военные

Возможное привлечение белорусских войск к войне против Украины создаст дополнительную нагрузку на Силы обороны, однако кардинально не изменит ситуацию на фронте.

Такое мнение в эфире телеканала «Киев 24» высказал военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По словам эксперта, для Кремля белорусская армия может стать дополнительным живым ресурсом — в очереди после российских наемников и привлеченных подразделений из Северной Кореи. Появление на поле боя около 50-60 тысяч военных из Беларуси заставит ВСУ реагировать, но переломить ход боевых действий в пользу РФ это количество не способно.

В то же время сам Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что Минск якобы не планирует вступать в открытую войну против Украины. По его словам, белорусские войска задействуют только в случае прямой агрессии против их государства.

Напомним, 18-21 мая Россия и Беларусь проводили совместные ядерные учения, что доказывает намерения Кремля использовать Минск для будущих российских военных операций. Аналитики Института изучения войны отмечают, что РФ может провести новую военную операцию на территории Беларуси.

ТСН.ua собрал все, что известно о возможности наступления из Беларуси на Киев и Чернигов, что говорит об этом разведка и лично Зеленский и что на это отвечает враг.

