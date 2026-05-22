В любимом цвете и с брошью-бабочкой: королева Камилла посетила садовую вечеринку
Королева-консорт Великобритании находилась в Северной Ирландии в среду, где посетила особое мероприятие.
Королева Камилла оживила свой гардероб весенним голубым платьем от Fiona Clare, выполненным в ее любимом королевском синем цвете. В таком луке она появилась на на садовой вечеринке в замке Гиллсборо в Северной Ирландии.
Ее наряд был проверенного дизайна, который Ее Величество выбирала не один раз. Также этот синий имел ее фирменный силуэт: длину миди, длинные рукава и слегка очерченную талию.
Королева сочетала платье со шляпой от Philip Treacy и добавила пару более темных туфель на каблуках, чтобы завершить образ. Что касается аксессуаров, Камилла надела свои любимые браслеты Van Cleef & Arpels и украсила платье брошью в виде бабочки с бриллиантами и сапфирами, которую она носила ранее.
Также Королева Камилла совершила визит в поселок Гиллсборо в Северной Ирландии, но без своего спутника жизни — короля Чарльза III. Это произошло на второй день их визита в этот регион.