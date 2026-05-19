Королева Камилла вышла в свет с новой люксовой сумкой любимого бренда принцессы Дианы, стоимостью 6000 долларов

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Реклама

Их Величества присутствовали на мероприятии, посвященном фестивалю Fleadh Cheoil na hEireann, который пройдет в Белфасте в августе.

На Камилле сегодня было небесно-голубое пальто с поясом на талии от Anna Valentine, в руках она держала сумку Lady Dior бежевого оттенка из овечьей кожи, стоимость которой составляет 6000 долларов. Такие сумки любила носить в свое время принцесса Уэльская Диана, первая жена Чарльза.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Образ королева дополнила двухцветными туфлями от Сhanel на каблуках и голубым платком на шее. Камилла прикрепила к пальто брошь в виде клевера с бирюзой, надела жемчужные серьги-висюльки и свой любимый браслет Van Cleef Arpels Vintage Alhambra из из 18-каратного желтого золота и агата за 5 123 долларов.

Реклама

Королева Камилла и ее новая сумка Lady Dior / © Getty Images

Король Чарльз выбрал для этой поездки светло-серый костюм, который сочетал с белой рубашкой в клетку и серым галстуком в принт.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Вчера, напомним, королевская чета посетила Chelsea Flower Show 2026 в Лондоне, там Камилла появилась в платье и жакете от Fiona Clare, взяла клатч Bottega Veneta черного цвета и обула туфли-лодочки из черной замши от Eliot Zed.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Новости партнеров