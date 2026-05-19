Королева Камилла вышла в свет с новой люксовой сумкой любимого бренда принцессы Дианы, стоимостью 6000 долларов
Король Чарльз и королева Камилла отправились в поездку в Северную Ирландию.
Их Величества присутствовали на мероприятии, посвященном фестивалю Fleadh Cheoil na hEireann, который пройдет в Белфасте в августе.
На Камилле сегодня было небесно-голубое пальто с поясом на талии от Anna Valentine, в руках она держала сумку Lady Dior бежевого оттенка из овечьей кожи, стоимость которой составляет 6000 долларов. Такие сумки любила носить в свое время принцесса Уэльская Диана, первая жена Чарльза.
Образ королева дополнила двухцветными туфлями от Сhanel на каблуках и голубым платком на шее. Камилла прикрепила к пальто брошь в виде клевера с бирюзой, надела жемчужные серьги-висюльки и свой любимый браслет Van Cleef Arpels Vintage Alhambra из из 18-каратного желтого золота и агата за 5 123 долларов.
Король Чарльз выбрал для этой поездки светло-серый костюм, который сочетал с белой рубашкой в клетку и серым галстуком в принт.
Вчера, напомним, королевская чета посетила Chelsea Flower Show 2026 в Лондоне, там Камилла появилась в платье и жакете от Fiona Clare, взяла клатч Bottega Veneta черного цвета и обула туфли-лодочки из черной замши от Eliot Zed.