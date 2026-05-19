Шесть ошибок при обрезке растений, которые могут испортить ваш сад

Обрезка деревьев / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Обрезка помогает растениям оставаться здоровыми, стимулирует рост и улучшает цветение. Однако неправильный уход может дать противоположный результат — ослабить дерево или куст, спровоцировать болезни или даже остановить развитие растения. Эксперты по садоводству назвали самые распространенные ошибки, которые допускают владельцы садов и приусадебных участков.

Об этом сообщило издание martha stewart.

По словам владелицы питомника Bright Lane Gardens Анны Олер, одной из самых больших проблем является обрезка в неподходящий сезон. Она объясняет, что многие древесные кустарники действительно хорошо переносят обрезку в конце зимы или в начале весны. В то же время растения, которые цветут весной, требуют совсем другого подхода.

Реклама

«Кусты и деревья, цветущие весной, следует обрезать после цветения. Если вы обрезаете их в конце зимы или в начале весны, вы, вероятно, обрежете только что сформированные почки, что значительно уменьшит количество цветения», — пояснила эксперт.

Генеральный директор Lawn Love Стив Коркоран отмечает, что универсального графика обрезки не существует. Одни растения лучше обрезать во время периода покоя, другие — в фазе активного роста или в начале или в конце вегетационного сезона. Именно поэтому специалисты советуют всегда учитывать особенности конкретного вида растения.

Отдельно эксперты обращают внимание на время суток. Опытный садовод сервиса Seedtime Люк Хаммонд говорит, что обрезка во время жары или резких температурных колебаний может создать для растения дополнительный стресс.

«Это касается не только времени года. Выбирайте лучшее время суток для обрезки, когда это возможно. Если вы обрезаете при экстремальных температурах, это придаст чрезмерного стресса растению или дереву», — отмечает он.

Реклама

Еще одна распространенная ошибка — обрезка без четкого плана. Специалисты объясняют, что главная цель этой процедуры заключается не только в формировании красивого вида растения. Правильная обрезка должна улучшать доступ солнечного света к внутренним ветвям и обеспечивать лучшую циркуляцию воздуха.

Перед началом работы эксперты советуют внимательно осмотреть растение, найти перекрещенные или конкурирующие ветви и заранее определить, какие именно части нужно удалить. Также важно не срезать слишком много за один раз — специалисты рекомендуют не удалять более трети растения.

Садоводы также отмечают важность чистых инструментов. По словам Анны Олер, каждый срез фактически является открытой раной, через которую в растение могут попасть бактерии или грибковые инфекции.

«Когда вы обрезаете грязными секатором или триммером, вы подвергаете эту открытую рану воздействию бактерий или грибковых спор, которые могут присутствовать на ваших инструментах», — пояснила она.

Реклама

Чтобы уменьшить риски, эксперты советуют регулярно протирать инструменты спиртовыми салфетками и использовать только острое оборудование, которое делает чистые срезы. Люк Хаммонд также рекомендует периодически дезинфицировать инструменты даже при работе с одним растением.

Еще одной ошибкой специалисты называют попытки «лечить» срезы специальными средствами или краской. Эксперты объясняют, что растения способны самостоятельно заживлять повреждения, а посторонние вещества могут лишь замедлить этот процесс или создать условия для развития бактерий.

Кроме того, садоводы предостерегают от чрезмерной обрезки. Если за один раз удалить слишком много веток, растение может пережить сильный стресс, потерять способность нормально расти и стать более уязвимым к грибковым заболеваниям.

Анна Олер советует не пытаться полностью изменить форму большого или запущенного куста за один сезон. В таких случаях лучше проводить обрезку постепенно в течение нескольких лет, чтобы растение могло адаптироваться без серьезных повреждений.

Реклама

Напомним, ранее мы сообщали о простом и недорогом способе, который может помочь отпугнуть котов от ваших грядок без вреда для них

Новости партнеров