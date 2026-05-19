Продюсер Поляковой раскрыл истинную причину закрытия "Взрослых девушек" и поссорилась ли она с Ефросининой

Маша Ефросинина и Оля Полякова

Продюсер украинской певицы Оли Поляковой — Михаил Ясинский — раскрыл истинную причину закрытия «Взрослых девушек» и действительно ли она поссорилась с ведущей Машей Ефросининой.

Проект существовал почти пять лет. Однако недавно Полякова и Ефросинина объявили о его закрытии. В подробности они вникать на стали. Однако Михаил Ясинский на проекте «Наодинці з Гламуром» пролил свет на ситуацию. Он говорит, что у певицы и ведущей просто возникла нехватка времени. В частности, они сосредоточены на развитии индивидуальных проектов. Между тем на «Взрослых девушек» у Маши и Оли просто не хватает времени, о чем свидетельствует и то, как редко появляются новые выпуски.

«В прошлом году было слишком мало выпусков „Взрослых девушек“, потому что очень мало у девушек времени. Но были туры, они были очень успешны. Будет их совместный концерт в Одессе, никто ничего не отменяет. Американский тур отменили не из-за прекращения „Взрослых девушек“, а из-за того, что организатор не выполнил перед нами своих обязательств. Искать конфликт — нечего. В прошлом году было мало выпусков, в этом году мы планировали съемки, и набралось четыре. Мне как менеджеру не понятно, что это за проект, который сложно развивать, если он не развивается, у него нет системной работы, не него нет регулярности. Девушки заняты», — завериг Ясинский.

Кстати, поговаривали, что не последнюю роль в этом сыграл муж Оли Поляковой — Вадим Буряковский, который в интервью Дмитрию Гордону довольно резко высказался о семье Маши Ефросининой и Тимура Хромаева. Михаил Ясинский говорит, что это действительно могло ускорить закрытие «Взрослых девушек». Однако, по его словам, конфликта как такового между ведущей и артисткой на самом деле нет.

«Все это из-за нехватки времени. Конечно, эта история повлияла на ускорение финиша этого проекта. Но если говорить о каком-то конфликте, спорах или претензиях — я этого точно не видел», — поделился продюсер с Анной Севастьяновой.

Напомним, недавно и сама Оля Полякова прокомментировала распад совместного шоу с Машей Ефросининой. Артистка раскрыла, кто виноват на самом деле.

