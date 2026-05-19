Продюсер Полякової розкрив справжню причину закриття "Дорослих дівчат" і чи посварилась вона з Єфросиніною

Маша Єфросиніна та Оля Полякова / © instagram.com/mashaefrosinina

Продюсер української співачки Олі Полякової — Михайло Ясинський — розкрив справжню причину закриття «Дорослих дівчат» та чи дійсно вона посварилась з ведучою Машею Єфросиніною.

Проєкт існував майже п’ять років. Проте нещодавно Полякова та Єфросиніна оголосили про його закриття. У подробиці вони вдаватися на стали. Проте Михайло Ясинський на проєкті «Наодинці з Гламуром» пролив світло на ситуацію. Він говорить, що у співачки та ведучої просто виник брак часу. Зокрема, вони зосереджені на розвитку індивідуальних проєктів. Тим часом на «Дорослих дівчат» у Маші та Олі просто не вистачає часу, про що свідчить й те, як рідко з’являються нові випуски.

«Торік було занадто мало випусків „Дорослих дівчат“, бо дуже мало у дівчат часу. Але були тури, вони були дуже успішні. Буде їхній спільний концерт в Одесі, ніхто нічого не скасовує. Американський тур скасували не через припинення „Дорослих дівчат“, а через те, що організатор не виконав перед нами своїх зобов’язань. Шукати конфлікту — нема чого. Торік було мало випусків, цього року ми планували знімання, і набралося чотири. Мені як менеджеру не зрозуміло, що це за проєкт, який складно розвивати, якщо він не розвивається, не має системної роботи, не має регулярності. Дівчата зайняті», — запевнив Ясинський.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

До речі, подейкували, що не останню роль в цьому відіграв чоловік Олі Полякової — Вадим Буряковський, який в інтерв’ю Дмитру Гордону доволі різко висловився про родину Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва. Михайло Ясинський говорить, що це дійсно могло пришвидшити закриття «Дорослих дівчат». Проте, за його словами, конфлікт як такого між ведучою та артисткою насправді нема.

«Все це через брак часу. Звісно, що ця історія вплинула на прискорення фінішу цього проєкту. Але якщо говорити про якийсь конфлікт, суперечки або претензії — я цього точно не бачив», — поділився продюсер з Анною Севастьяновою.

