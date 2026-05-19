Зірковий стиліст шокував погрозами від відомої української інтерв'юерки: "Це брудно і неприємно"

Єгор Андрюшин / © instagram.com/egor_mua

Зірковий стиліст Єгор Андрюшин шокував погрозами від відомої інтерв’юерки.

На проєкті «Наодинці з Гламуром» знаменитість розповів, що погодився дати інтерв’ю. Спочатку все було добре. Команда інтерв’юерки надіслала теми, які планується обговорити, Єгора все влаштовувало. Тож, він погодився дати інтерв’ю. Спочатку все було добре, але потім почалися занадто особисті запитання, які, за словами Андрюша, були на рівні пліток та копирсання у брудній білизні. Тож, він пішов з інтерв’ю, чим і поділився з підписниками. Імені цієї інтерв’юерки Єгор не називає.

«Я нещодавно ходив на інтерв’ю до дуже популярної інтерв’юерки. Я поки не хочу говорити — хто це. Почалося все з того, що мені завчасно надіслали теми, я прийшов, все було наче добре, два запитання були нормальні, а потім почалася брудна спідня білизна: „З ким ти спиш, а ти гей, у тебе якийсь там депутат, який дає на все кошти?“. Я спочатку почав відповідати, а потім думаю — навіщо. Я не хочу говорити про те, про що ми не домовлялися. Коли лізуть в плітки, бруд — це так негарно», — поділився стиліст з Анною Севастьяновою.

Та коли Андюшин розповів про цей неприємний інцидент аудиторії, оскільки інтерв’юерка збиралась таки викласти їхню розмову, щоправда, перекручену версію, то він почав отримувати погрози. Єгору прямо написали, якщо він озвучить ім’я, то йому закриють шлях до шоубізнесу і жоден юрист не допоможе.

«Я виклав про цю ситуацію, мені почали погрожувати: якщо я скажу, хто це, то мені буде закритий шоубізнес, жоден юрист не допоможе, краще мовчи. Хоча вона хотіла опублікувати і змонувати це так, як вона хотіла. Коли побачила, що всі почали мене захищати, почала виставляти це, що мені не можна казати, хто це був взагалі. Це брудно і неприємно», — шокував стиліст.

