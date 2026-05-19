Україна увійшла до топ країн з найнижчою народжуваністю у світі: який показник 2026 року

Демографія України

Україна опинилася серед країн і територій з найнижчим рівнем народжуваності у світі.

Новий глобальний рейтинг опублікував Visual Capitalist із посиланням на дані ООН.

За оцінками, нині коефіцієнт народжуваності в Україні становить близько 1 дитини на одну жінку. Це на понад удвічі нижче за рівень, необхідний для простого відтворення населення.

За цим показником Україна вже перебуває поруч із державами, які мають одні з найгостріших демографічних проблем у світі. Йдеться, зокрема, про рівень, близький до Китаю, і значно нижчий, ніж у США, Франції чи навіть Росії.

Нижчі показники народжуваності фіксують лише в Південній Кореї, на Тайвані та кількох азійських територіях.

Автори дослідження зазначають, що нині близько 71% населення планети живе в країнах, де народжуваність уже нижча за рівень відтворення. Для багатих держав це означає поступове старіння населення, яке розтягується на десятиліття.

Водночас для України демографічна криза має додаткові чинники. Її посилюють повномасштабна війна, еміграція мільйонів людей, втрати на фронті та загальне скорочення кількості населення.

Для порівняння, у низці країн Африки коефіцієнт народжуваності досі перевищує 4–5 дітей на жінку, водночас Європа та Східна Азія стрімко старіють.

Глобальний середній показник народжуваності нині становить близько 2,2 дитини на жінку. У 1960-х роках він наближався до 5 дітей.

Раніше повідомлялося, що в Україні щороку без війни помирають приблизно 500 тис. осіб, а народжуються близько 180–220 тис. дітей. Статистика сьогодні фіксує лише 6 дітей на 10 жінок.

Як зазначив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник, наразі народжується лише 6 дітей на 10 жінок. А для того, щоб ми зберігали населення України на відповідному рівні, потрібно, щоб народжувалося 22 дитини на 10 жінок.

Водночас експерт відповів на запитання, чи може в Україні змінитися ситуація, щоб жінки народжували хоча б по дві-три дитини.

Також повідомлялося, що у Європі зацікавлені в тому, щоб українські підлітки та молоді жінки віком до 40 років, які втекли від війни, не поверталися до України. Це зумовлено тим, що у європейських країнах велика частка населення — люди старшого віку, які більше не можуть працювати.

Водночас заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун повідомив, що кількість українців, які планують повернутися з-за кордону після закінчення війни, поступово скорочується.

