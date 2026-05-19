6 помилок під час обрізки рослин, які можуть зіпсувати ваш сад

Обрізка допомагає рослинам залишатися здоровими, стимулює ріст і покращує цвітіння. Однак неправильний догляд може дати протилежний результат — послабити дерево чи кущ, спровокувати хвороби або навіть зупинити розвиток рослини. Експерти із садівництва назвали найпоширеніші помилки, яких припускаються власники садів і присадибних ділянок.

Про це повідомило видання martha stewart.

За словами власниці розплідника Bright Lane Gardens Анни Олер, однією з найбільших проблем є обрізка у невідповідний сезон. Вона пояснює, що багато деревних чагарників дійсно добре переносять обрізку наприкінці зими або на початку весни. Водночас рослини, які цвітуть навесні, потребують зовсім іншого підходу.

«Кущі та дерева, що квітнуть навесні, слід обрізати після цвітіння. Якщо ви обрізаєте їх наприкінці зими або на початку весни, ви, ймовірно, обріжете щойно сформовані бруньки, що значно зменшить кількість цвітіння», — пояснила експертка.

Генеральний директор Lawn Love Стів Коркоран наголошує, що універсального графіка обрізки не існує. Одні рослини краще обрізати під час періоду спокою, інші — у фазі активного росту або на початку чи наприкінці вегетаційного сезону. Саме тому фахівці радять завжди враховувати особливості конкретного виду рослини.

Окремо експерти звертають увагу на час доби. Досвідчений садівник сервісу Seedtime Люк Хаммонд каже, що обрізка під час спеки або різких температурних коливань може створити для рослини додатковий стрес.

«Це стосується не лише пори року. Вибирайте найкращий час доби для обрізки, коли це можливо. Якщо ви обрізаєте за екстремальних температур, це додасть надмірного стресу рослині чи дереву», — зазначає він.

Ще одна поширена помилка — обрізка без чіткого плану. Фахівці пояснюють, що головна мета цієї процедури полягає не лише у формуванні гарного вигляду рослини. Правильна обрізка має покращувати доступ сонячного світла до внутрішніх гілок та забезпечувати кращу циркуляцію повітря.

Перед початком роботи експерти радять уважно оглянути рослину, знайти перехрещені або конкуруючі гілки та заздалегідь визначити, які саме частини потрібно видалити. Також важливо не зрізати надто багато за один раз — фахівці рекомендують не видаляти більше третини рослини.

Садівники також наголошують на важливості чистих інструментів. За словами Анни Олер, кожен зріз фактично є відкритою раною, через яку в рослину можуть потрапити бактерії або грибкові інфекції.

«Коли ви обрізаєте брудними секатором або тримером, ви піддаєте цю відкриту рану впливу бактерій або грибкових спор, які можуть бути присутніми на ваших інструментах», — пояснила вона.

Щоб зменшити ризики, експерти радять регулярно протирати інструменти спиртовими серветками та використовувати лише гостре обладнання, яке робить чисті зрізи. Люк Хаммонд також рекомендує періодично дезінфікувати інструменти навіть під час роботи з однією рослиною.

Ще однією помилкою фахівці називають спроби «лікувати» зрізи спеціальними засобами або фарбою. Експерти пояснюють, що рослини здатні самостійно загоювати пошкодження, а сторонні речовини можуть лише сповільнити цей процес або створити умови для розвитку бактерій.

Крім того, садівники застерігають від надмірної обрізки. Якщо за один раз видалити занадто багато гілок, рослина може пережити сильний стрес, втратити здатність нормально рости та стати більш вразливою до грибкових захворювань.

Анна Олер радить не намагатися повністю змінити форму великого або занедбаного куща за один сезон. У таких випадках краще проводити обрізку поступово протягом кількох років, щоб рослина могла адаптуватися без серйозних пошкоджень.

