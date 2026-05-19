ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
3 хв

Чому біліє розсада помідорів на сонці та як швидко відновити рослини

Якщо після пересаджування у відкритий ґрунт або теплицю розсада томатів раптово починає світлішати або біліти, це майже завжди сигнал стресу.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Чому біліє розсада після пересаджування

Чому біліє розсада після пересаджування / © pexels.com

Найчастіша причина, пишуть в Tomato Geek, сонячний опік, коли ніжне листя, вирощене в умовах розсіяного світла, різко потрапляє під пряме сонце.

У розсади ще не сформувався достатній захисний шар воску на листках, тому ультрафіолет буквально «випалює» тканини рослини. У результаті з’являються:

  • білі або сріблясті плями на листі;

  • часткове знебарвлення пластин;

  • сухі ділянки, що з часом можуть ставати коричневими.

Основні причини побіління розсади томатів

Окрім сонячного опіку, є ще кілька факторів, які можуть викликати зміну кольору листя:

  1. Різка зміна умов після пересаджування — розсада, вирощена в приміщенні, не звикла до вітру, прямого сонця та перепадів температур.

  2. Недостатнє загартування — якщо рослини не проходили поступову адаптацію до зовнішнього середовища, ризик пошкодження значно зростає.

  3. Холодовий стрес — нічні похолодання після висадки можуть посилювати ослаблення тканин листя.

  4. Порушення живлення — іноді побіління може супроводжуватися дефіцитом поживних речовин, але це рідше проявляється саме після пересадки.

Як відрізнити сонячний опік від хвороб

Сонячне пошкодження має характерні ознаки:

  • плями з’являються з боку, що найбільше освітлюється сонцем;

  • ураження не поширюється швидко по всій рослині;

  • немає гнилі чи нальоту;

  • рослина загалом залишається живою.

Якщо ж є темні плями, слиз або швидке в’янення — це вже може бути грибкова інфекція.

Що робити, якщо розсада помідорів побіліла

Якщо ви помітили побіління листя після висадки, важливо діяти швидко:

  1. Створіть тимчасове затінення — використайте агроволокно, сітку або легку тканину, щоб зменшити інтенсивність сонця.

  2. Поливайте без перезволоження — підтримуйте вологий, але не мокрий ґрунт. Надлишок води може погіршити стрес.

  3. Не обрізайте одразу пошкоджене листя — рослина ще може частково відновити тканини.

  4. Використовуйте антистресові препарати — добре працюють біостимулятори на основі амінокислот або гуматів.

  5. Поступово знімайте затінення — через 3–7 днів рослину можна знову адаптувати до повного сонця.

Як уникнути проблем у майбутньому

Щоб розсада не біліла після висадки, важливо правильно підготувати її заздалегідь:

  • загартовувати рослини 7–14 днів перед висаджуванням;

  • поступово збільшувати час перебування на сонці;

  • уникати різкого пересаджування в спекотний день;

  • висаджувати у вечірній час або в похмуру погоду;

  • використовувати тимчасове укриття в перші дні.

Побіління розсади томатів після висадки — це не вирок, а реакція на стрес і сонячне навантаження. У більшості випадків рослини можна повністю врятувати, якщо швидко забезпечити їм затінення та правильний догляд. Головне — не ігнорувати перші симптоми та дати розсаді час на адаптацію.

FAQ

Чому розсада помідорів біліє після висадки у ґрунт?

Найчастіше причина — сонячний опік через різку зміну умов і відсутність загартування.

Чи можна врятувати побілу розсаду томатів?

Так, у більшості випадків рослина відновлюється після затінення, правильного поливу та зменшення стресу.

Як захистити розсаду помідорів від сонця після висадки?

Використовуйте агроволокно або сітку, поступово привчайте рослини до сонця і висаджуйте у менш активні години дня.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
71
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie