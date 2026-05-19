Річ у тім, що оцет має високу кислотність. Саме вона допомагає розчиняти мінеральні відкладення, але водночас може руйнувати захисні покриття, елементи техніки та делікатні матеріали.

Нижче розглянемо, що категорично не рекомендується чистити оцтом.

Натуральний камінь (мармур, граніт, вапняк)

Одна з головних заборон — використання оцту на поверхнях із натурального каменю.

Кислота вступає в реакцію з мінералами, через що:

з’являються матові плями;

руйнується полірування;

поверхня втрачає блиск;

можливе поступове псування структури каменю.

Для таких поверхонь краще використовувати спеціальні pH-нейтральні засоби.

Дерев’яні поверхні та меблі

Оцет може пошкодити як лаковане, так і не оброблене дерево.

Можливі наслідки:

розчинення захисного лаку;

потьмяніння поверхні;

розбухання деревини;

поява мікротріщин.

Особливо небезпечне регулярне використання оцту для підлоги або кухонних меблів.

Нержаійна сталь (деякі види)

Попри поширений міф, оцет не завжди безпечний для сталі.

Він може:

залишати розводи;

руйнувати захисний шар;

спричиняти корозію на дешевших сплавах.

Професіонали радять використовувати спеціальні засоби для нержавійки або звичайний мильний розчин.

Електронні пристрої та екрани

Телевізори, смартфони, ноутбуки та інші екрани не можна чистити оцтом.

Причини:

пошкодження антиблікового покриття;

погіршення чутливості сенсорів;

ризик мікроподряпин.

Для очищення слід використовувати мікрофібру та спеціальні спреї для екранів.

Пральні машини та гумові елементи

Хоча оцет іноді радять для видалення запахів, регулярне використання може нашкодити техніці.

Можливі проблеми:

руйнування гумових ущільнювачів;

пошкодження шлангів;

зниження довговічності пральної машини.

Праски та парогенератори

Оцет іноді використовують для видалення накипу, але експерти не рекомендують цього робити.

Він може:

роз’їдати внутрішні деталі;

викликати поломки;

скорочувати термін служби пристрою.

Деякі метали (алюміній, мідь, ножі)

Кислота негативно впливає на м’які метали:

з’являються плями;

поверхня тьмяніє;

метал може стати шорстким.

Чим замінити оцет для прибирання

Професійні клінери радять використовувати:

pH-нейтральні засоби;

м’яке мило та теплу воду;

спеціальні очищувачі для дерева, каменю та техніки;

мікрофіброві серветки для делікатного очищення.

Оцет — ефективний, але не універсальний засіб для прибирання. Його кислотність може бути корисною для видалення накипу, але водночас небезпечною для каменю, дерева, техніки та деяких металів.

Щоб уникнути дорогого ремонту, важливо знати, де його можна застосовувати, а де краще обрати більш безпечні альтернативи.

FAQ

Чому не можна чистити мармур оцтом?

Оцет руйнує структуру натурального каменю, залишає матові плями та пошкоджує полірування.

Чи можна використовувати оцет для пральної машини?

Лише зрідка, але регулярне використання може пошкодити гумові ущільнювачі та внутрішні деталі техніки.

Чим краще замінити оцет для прибирання?

Найбезпечніше — тепла вода з м’яким милом або спеціальні pH-нейтральні засоби для конкретних поверхонь.

