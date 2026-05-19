ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

Викликала фурор коштовностями: наречена Роналду відвідала Канни і вийшла на червону доріжку

Постійна гостя заходу знову привнесла на набережну Круазет свою фірмову елегантність і гламур.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Інфлюенсерка і наречена зіркового футболіста Кріштіану Роналду, 32-річна Джорджина Родрігес, вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю, який відбувається у Франції. Красуня відвідала прем’єру фільму «Фіорд», головні ролі у якому виконали Себастіан Стен і Ренате Реінсве.

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Джорджина продемонструвала перед камерами вишукану сукню з мережива, що була виконана з ніжного попелястого відтінку лілового. У сукні було декольте-серце без бретельок, яке прикрашали складки тканини.

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Також драпування тканини повторювалося на животі, а спідниця у фасоні «русалка» красиво підкреслювала фігуру Родрігес.

Однак центральним елементом луку жінки стала не сукня, а коштовності. Вона з’явилася у розкішних прикрасах Chopard, зокрема приголомшливому кольє зі 152 смарагдовими намистинами навколо центрального смарагду вагою 13,86 карата, оздобленого каскадом діамантів.

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Також вона не забула і про свою приголомбшливу заручальну каблучку з величезним діамантом, яку крханий-футболіст подарував Джорджині.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
152
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie