Викликала фурор коштовностями: наречена Роналду відвідала Канни і вийшла на червону доріжку

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Інфлюенсерка і наречена зіркового футболіста Кріштіану Роналду, 32-річна Джорджина Родрігес, вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю, який відбувається у Франції. Красуня відвідала прем’єру фільму «Фіорд», головні ролі у якому виконали Себастіан Стен і Ренате Реінсве.

Джорджина продемонструвала перед камерами вишукану сукню з мережива, що була виконана з ніжного попелястого відтінку лілового. У сукні було декольте-серце без бретельок, яке прикрашали складки тканини.

Також драпування тканини повторювалося на животі, а спідниця у фасоні «русалка» красиво підкреслювала фігуру Родрігес.

Однак центральним елементом луку жінки стала не сукня, а коштовності. Вона з’явилася у розкішних прикрасах Chopard, зокрема приголомшливому кольє зі 152 смарагдовими намистинами навколо центрального смарагду вагою 13,86 карата, оздобленого каскадом діамантів.

Також вона не забула і про свою приголомбшливу заручальну каблучку з величезним діамантом, яку крханий-футболіст подарував Джорджині.

