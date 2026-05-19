Що робити, якщо купили фальшиву валюту: поради юристів

Обмін валюти завжди пов’язаний із ризиком натрапити на підроблені гроші. Юристи пояснили чіткий алгоритм дій біля каси та за межами обмінника, аби правильно повернути свої кошти і не стати фігурантом кримінальної справи.

Про це розповіла юристка ЮК «Приходько та партнери» Мирослава Драч, повідомляє «Інформатор».

Операції з обміну валюти нерідко пов’язані з ризиком шахрайства, особливо якщо йдеться про великі суми або використання неперевірених обмінних пунктів. На практиці трапляються ситуації, коли людина вже після проведення операції виявляє купюри з ознаками підробки. У таких випадках вирішальне значення має наявність документів, які підтверджують факт обміну валюти.

Після проведення валютно-обмінної операції банк або офіційний обмінний пункт зобов’язаний видати клієнту розрахунковий документ. Саме він у подальшому стає головним доказом у разі спору щодо походження банкнот чи можливого шахрайства.

Як підтвердити факт обміну валюти?

До документів, які можуть підтвердити факт обміну валюти, належать:

квитанція або чек про валютно-обмінну операцію;

касовий документ із зазначенням дати, часу, суми, курсу та реквізитів установи;

банківська виписка або підтвердження проведення операції;

за наявності — записи з камер відеоспостереження у відділенні чи пункті обміну.

Чому важливо одразу забирати чек за обмін валют?

Адвокат Ігор Тарасенко зазначає, що однією з найпоширеніших помилок є те, що люди після отримання грошей перераховують їх, але залишають чек касиру або просто викидають. Якщо згодом виникають проблеми з купюрою, без квитанції довести факт обміну практично неможливо.

Саме тому юрист радить ще біля каси уважно перерахувати гроші, перевірити номінали та стан банкнот, а також обов’язково забрати й зберегти чек хоча б на кілька днів. Якщо йдеться про значну суму, додатково варто сфотографувати купюри так, щоб були видимі серійні номери.

Що робити, якщо фальшиву купюру помітили одразу?

Найкращим варіантом для захисту своїх прав є ситуація, коли підозрілу банкноту виявили ще безпосередньо в обміннику або біля каси. У такому разі рекомендується спокійно повідомити про проблему касирові чи адміністратору, не передавати купюру без фіксації її серійного номера, вимагати складання внутрішнього акта або письмового пояснення, а також зафіксувати час, адресу та номер пункту обміну.

Також важливо зберегти квитанцію, а у разі конфлікту чи відмови реагувати — викликати поліцію. Якщо обмінник визнає проблему, питання можуть вирішити одразу на місці. Якщо ж ні — ключовими доказами надалі стануть документи та відеофіксація.

Що робити, якщо фальшиву купюру помітили пізніше?

Якщо сумнівну купюру помітили вже вдома, у магазині, банку чи під час повторного обміну, діяти потрібно інакше. Насамперед не слід намагатися знову пустити таку банкноту в обіг. Також необхідно зібрати всі документи, що стосуються попереднього обміну, та звернутися до банку для передавання купюри на експертизу.

Національний банк України визначає вилучення сумнівних банкнот як банківську операцію, під час якої купюри передаються на перевірку справжності та платіжності. Тобто остаточний висновок щодо справжності грошей має робитися не «на око» касиром чи працівником обмінника, а лише за результатами офіційного дослідження.

Повернути кошти від обмінного пункту можливо, але лише за умови наявності доказів. Якщо у вас залишилися квитанція, чек, інформація про час операції, номінали купюр, відео або інші підтвердження, можна звернутися до банку чи фінансової установи з письмовою претензією.

Куди скаржитися на обмінник валют через фальшиву купюру?

Якщо йдеться про банк або офіційний ліцензований обмінний пункт, клієнт має право подати письмову претензію безпосередньо до фінансової установи, звернутися зі скаргою до НБУ, повідомити до поліції у разі підозри на шахрайство чи системне розповсюдження фальшивих купюр, а також подати позов до суду — якщо є підстави вимагати компенсацію збитків.

У Нацбанку наголошують, що валютно-обмінні операції мають здійснюватися із застосуванням обладнання для перевірки справжності банкнот. Відповідно, клієнт має право очікувати, що валюта, яку йому видають, також пройшла відповідну перевірку. Якщо ж після обміну виявилося, що купюра викликає підозру або може бути фальшивою, головне — не панікувати та не намагатися повторно використовувати її.

У такій ситуації важливо зберегти банкноту, зафіксувати її серійний номер, зібрати всі документи щодо обміну та звернутися до банку або фінансової установи. За потреби також можна звернутися до НБУ чи поліції.

Вирішальне значення у подібних випадках мають саме докази — квитанція, чек РРО, електронний чек, відеозапис, серійний номер банкноти та письмова претензія. Без цих підтверджень довести походження купюри буде значно складніше.

«Тому моя практична порада проста: після обміну валюти завжди забирайте чек, перевіряйте купюри одразу і не соромтеся вимагати належного оформлення операції. Це може зберегти не лише ваші гроші, а й захистити вас від непотрібних юридичних ризиків», — зазначив Тарасенко.

Що передбачає закон щодо перевірки та вилучення підозрілих банкнот?

Як пояснила адвокатка, кандидатка юридичних наук і керуюча адвокатським бюро «Анни Даніель» Анна Даніель, порядок роботи із сумнівними банкнотами чітко визначений нормативними актами Нацбанку України. Основним документом є постанова правління НБУ №103 від 25 вересня 2018 року «Про затвердження Правил визначення платіжності та обміну банкнот, розмінних і обігових монет національної валюти України». Хоча документ формально стосується гривні, аналогічні принципи експертизи застосовуються і до іноземної валюти.

Відповідно до цих правил, банки зобов’язані вилучати сумнівні банкноти — як гривневі, так і іноземні — для проведення безкоштовної експертизи в НБУ. Під час вилучення обов’язково оформлюється довідка про прийняття банкнот на дослідження за встановленою формою.

Крім того, варто пам’ятати про статтю 199 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання та збут підробленої валюти. Якщо людина свідомо намагається розрахуватися фальшивою банкнотою, вона може стати фігурантом кримінального провадження.

До слова, долар залишається найпопулярнішою валютою в Україні, тому його часто підробляють. Для самостійної перевірки справжності банкноти слід звертати увагу на наявність водяного знака і захисної смужки на світлі, рельєфний друк, характерний хрускіт паперу та мікродрук. Також під час нахилу купюри цифра номіналу має змінювати колір, а на 100-доларових банкнотах обов’язково присутні синя тривимірна стрічка та зображення дзвоників.

