ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
2 хв

Майже як справжні: іноземці заповнили Одесу елітними підробками $100 (фото)

Зловмисників викрили під час спроби реалізації партії у 10 тис. дол. Тепер фігурантам загрожує тривалий термін за ґратами.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
На Одещині затримали іноземців, які попродавали фальшиві 100-доларові купюри

На Одещині затримали іноземців, які попродавали фальшиві 100-доларові купюри / © Національна поліція України

Правоохоронці Одеської області знешкодили канал постачання високоякісних підроблених 100-доларових купюр із-за кордону. Двоє іноземців збували фальшиву валюту за 30% від її номінальної вартості.

Про це повідомила Національна поліція України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області разом із детективами територіального управління БЕБ викрили схему незаконного обігу фальшивих грошей.

Правоохоронці встановили, що двоє іноземців, які проживали в Одесі, організували канал постачання підроблених банкнот номіналом 100 дол. із-за кордону. Оперативники зафіксували кілька фактів збуту фальшивої валюти. Зловмисники реалізовували підроблені купюри за ціною приблизно 30% від їхнього номіналу.

Підозрюваних затримали під час спроби продати партію у 10 тис. дол. За результатами перевірки встановлено, що вилучені банкноти були високоякісними підробками, які зовні майже неможливо було відрізнити від справжніх. Експертиза підтвердила підроблення елементів захисту та використання відповідної технології друку.

На Одещині затримали іноземців, які попродавали фальшиві 100-доларові купюри (7 фото)

На Одещині продавали фальшиві долари _1 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

На Одещині продавали фальшиві долари _7 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

На Одещині продавали фальшиві долари _4 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

На Одещині продавали фальшиві долари _5 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

На Одещині продавали фальшиві долари _2 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

На Одещині продавали фальшиві долари _3 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

На Одещині продавали фальшиві долари _6 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

Чоловікам повідомлено про підозру у виготовленні, зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні, ввезенні до України з метою використання під час продажу товарів або збут підроблених грошей. З це їм загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом на заставу у розмірі 1,7 млн грн та 2,6 млн грн відповідно. Досудове розслідування триває.

До слова, на Одещині затримали суддю Ренійського райсуду на хабарі. За 800 євро та 300 дол. він обіцяв місцевому мешканцю закрити справу про перевезення безакцизного тютюну та не конфісковувати товар. Наразі подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дата публікації
Кількість переглядів
238
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie