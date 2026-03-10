Майже як справжні: іноземці заповнили Одесу елітними підробками $100 (фото)

На Одещині затримали іноземців, які попродавали фальшиві 100-доларові купюри / © Національна поліція України

Реклама

Правоохоронці Одеської області знешкодили канал постачання високоякісних підроблених 100-доларових купюр із-за кордону. Двоє іноземців збували фальшиву валюту за 30% від її номінальної вартості.

Про це повідомила Національна поліція України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області разом із детективами територіального управління БЕБ викрили схему незаконного обігу фальшивих грошей.

Реклама

Правоохоронці встановили, що двоє іноземців, які проживали в Одесі, організували канал постачання підроблених банкнот номіналом 100 дол. із-за кордону. Оперативники зафіксували кілька фактів збуту фальшивої валюти. Зловмисники реалізовували підроблені купюри за ціною приблизно 30% від їхнього номіналу.

Підозрюваних затримали під час спроби продати партію у 10 тис. дол. За результатами перевірки встановлено, що вилучені банкноти були високоякісними підробками, які зовні майже неможливо було відрізнити від справжніх. Експертиза підтвердила підроблення елементів захисту та використання відповідної технології друку.

На Одещині затримали іноземців, які попродавали фальшиві 100-доларові купюри (7 фото) © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України

Чоловікам повідомлено про підозру у виготовленні, зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні, ввезенні до України з метою використання під час продажу товарів або збут підроблених грошей. З це їм загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом на заставу у розмірі 1,7 млн грн та 2,6 млн грн відповідно. Досудове розслідування триває.

Реклама

До слова, на Одещині затримали суддю Ренійського райсуду на хабарі. За 800 євро та 300 дол. він обіцяв місцевому мешканцю закрити справу про перевезення безакцизного тютюну та не конфісковувати товар. Наразі подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.