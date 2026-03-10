Іран почав мінування Ормузької протоки: Трамп відреагував

Ормузька протока

США отримали дані про підготовку Ірану до розміщення морських мін у судноплавному коридорі Ормузької протоки.

Про це повідомила репортерка CBS News у Білому домі Дженніфер Джейкобс, посилаючись на інформацію розвідувальних ресурсів.

Що відомо про мінування Ормузької протоки

За даними розвідки, іранська сторона залучає до операції малогабаритні судна. Кожне з них здатне транспортувати від двох до трьох одиниць мінного озброєння. Хоча точні обсяги іранського озброєння залишаються невідомими, повідомляється, що наявні значні запаси мін різного виробництва.

«Хоча кількість мін в Ірані публічно невідома, оцінки протягом багатьох років коливалися приблизно від 2000 до 6000 морських мін іранського, китайського та російського виробництва», — повідомила Дженніфер Джейкобс.

Реакція Білого дому на мінування протоки

Президент США Дональд Трамп висунув вимогу до Ірану негайно очистити Ормузьку протоку від морських мін, якщо інформація про їх розміщення підтвердиться. Він заявив, що наслідки для іранської сторони будуть безпрецедентними, а також закликав до превентивних кроків для деескалації ситуації.

«Якщо Іран розмістив якісь міни в Ормузькій протоці, а у нас немає звітів про те, що вони це зробили, ми хочемо, щоб їх негайно видалили! Якщо ж натомість вони видалять те, що могло бути розміщене, це буде гігантським кроком у правильному напрямку!» — підкреслив Дональд Трамп.

Допис Трампа у соцмережах. / © скриншот

Війна в Ірані — останні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон жорстко відповість, якщо Іран спробує зупинити потік нафти через Ормузьку протоку.

Трамп раніше припускав, що війна з Іраном може наближатися до завершення. За його словами, США вже досягли значних результатів у військовій операції.

Іран заявив, що не планує проводити переговори зі США після американських ударів. У Тегерані також наголосили, що готові продовжувати ракетні атаки «стільки, скільки потрібно».