В Тегерані потужні вибухи: Гегсет заявив про близьку перемогу

Міністр війни США Піт Гегсет / © Associated Press

Міністр війни США Піт Гегсет заявив про близьку перемогу над Іраном, анонсувавши нові хвилі ударів по території країни. Його заява пролунала під час потужних ударів Ізраїлю по іранській столиці Тегерану.

Під час спілкування з журналістами у середу, 4 березня, очільник Пентагону наголосив, що правлячий в Ірані режим скоро усвідомить свою поразку, передає Clash Report.

«Америка перемагає — рішуче, нищівно та безжально», — сказав Піт Гегсет.

За його словами, менш ніж за тиждень дві найпотужніші повітряні сили світу (тобто США та Ізраїль — ТСН.ua) матимуть повний контроль над іранським небом.

Піт Гегсет додав, що на Іран насуваються нові, ще більші хвилі ударів.

Він наголосив, що США використовуватимуть необмежений запас високоточних гравітаційних бомб.

«Це ніколи не мало бути чесною боротьбою, і це не чесний бій. Ми б’ємо їх, поки вони лежать», — зауважив при цьому очільник Пентагону.

Тим часом у Мережі поширюють відео нових атак Ізраїлю на іранську столицю Тегеран.

На опублікованих кадрах видно клуби диму, які здіймаються над місцями ударів.

Війна США проти Ірану: останні заяви

Нагадаємо, керівництво Ірану заявило, що не буде вести переговори зі США та може продовжувати війну «нескінченно довго».

Президент США Дональд Трамп заявляв, що військова операція США проти Ірану може тривати орієнтовно чотири тижні. З його слів, її перебіг наразі відповідає плану. Удари Америки та її союзників, каже очільник Білого дому, виявилися ефективнішими, ніж очікувалося.

Водночас американський президент анонсував нову «велику хвилю» ударів по Ірану. Трамп оцінив, що наразі «все відбувається дуже добре». Втім, «велика хвиля навіть не відбулася, вона настане невдовзі».