Вперше в історії: ізраїльський винищувач F-35 знищив літак ВПС Ірану

Війна Ірану та Ізраїлю

Реклама

Ізраїльський винищувач F-35I Adir збив навчально-бойовий літак Як-130 ВПС Ірану. Це перший в історії випадок.

Про це пише Армія оборони Ізраїлю.

Деталі збиття іранського літака

За даними Ізраїлю, винищувач п’ятого покоління F-35I Adir здійснив пуск ракети по навчально-бойовому літаку Як-130, який перебував у складі ВПС Ірану. За попередніми даними, інцидент стався під час повітряної операції, обставини якої не розголошуються.

Реклама

Відомо, що модифікація Adir є ізраїльською версією багатоцільового винищувача F-35 Lightning II. Експерти зазначають, що це перший задокументований випадок у світовій історії, коли цей винищувач знищив пілотований літак противника в повітряному бою.

Водночас Іран наразі не надав розгорнутого коментаря щодо причин інциденту та можливих наслідків. Деталі події, зокрема інформація про долю екіпажу Як-130, уточнюються.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану — останні новини

Нагадаємо, Ізраїль дав дуже жорстке попередження Ірану після ліквідації верховного лідера Алі Хаменеї, заявивши, що будь-який його наступник буде мішенню для знищення. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підкреслив, що ті, хто призначить нового лідера Ірану, мають знати про «однозначну загрозу» з боку Тель-Авіву.

Раніше Ізраїль атакував раду, де обирали наступника Хаменеї. Попередньо будівля вміщує 88 чиновників.