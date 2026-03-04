Скандал між союзниками: Трамп розлютився на Іспанію через Іран, Санчес різко відповів

Педро Санчес і Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикував операцію Сполучених Штатів Америки проти Ірану, назвавши її порушенням міжнародного права.

Про це він заявив у телевізійному зверненні, повідомляє The Guardian.

«Позицію уряду Іспанії можна підсумувати чотирма словами: ні війні. Ми не будемо співучасниками чогось, що шкодить світові та суперечить нашим цінностям та інтересам, просто через страх помсти», — наголосив очільник іспанського уряду.

Реклама

З його слів, позиція Іспанії «чітка та послідовна» — така ж, як і у відповіді на Україну та Газу. Країна, каже Санчес, виступає проти припущення, що «світ може вирішити свої проблеми лише за допомогою конфліктів і бомб»

Окрім того, він закликав США, Ізраїль та Іран зупинити військові дії — «поки не пізно» та повернутися до дипломатії, пише El Pais. Санчес каже, що Мадрид засуджує іранський режим, але дії всіх учасників конфлікту суперечать міжнародному праву.

Іспанський прем’єр навів історичні паралелі з війною союзників проти Іраку, яку очолили США. Він зауважив, що тоді подібна операція призвела до тривалої нестабільності у всьому регіоні.

Конфлікт Трампа та Іспанії

Днями міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що країна не дозволить використовувати свої військові бази для атак на Іран. З його слів, бази не стануть майданчиком для того, «що не передбачено угодою зі Сполученими Штатами Америки або не відповідає Статуту Організації Об’єднаних Націй».

Реклама

Саме через позицію у війні з Іраном Дональд Трамп і накинувся на Іспанію. Президент США пригрозив, що Америка припиняє торгівлю з Мадридом. Мовляв, США не хочуть мати «жодних справ з Іспанією». Також він висловив своє невдоволення витратами іспанського уряду на оборону.