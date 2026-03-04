ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
2 хв

Скандал між союзниками: Трамп розлютився на Іспанію через Іран, Санчес різко відповів

Європейська країна відмовилася допомагати Штатам у війні проти Ірану.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Педро Санчес і Дональд Трамп.

Педро Санчес і Дональд Трамп. / © Associated Press

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикував операцію Сполучених Штатів Америки проти Ірану, назвавши її порушенням міжнародного права.

Про це він заявив у телевізійному зверненні, повідомляє The Guardian.

«Позицію уряду Іспанії можна підсумувати чотирма словами: ні війні. Ми не будемо співучасниками чогось, що шкодить світові та суперечить нашим цінностям та інтересам, просто через страх помсти», — наголосив очільник іспанського уряду.

З його слів, позиція Іспанії «чітка та послідовна» — така ж, як і у відповіді на Україну та Газу. Країна, каже Санчес, виступає проти припущення, що «світ може вирішити свої проблеми лише за допомогою конфліктів і бомб»

Окрім того, він закликав США, Ізраїль та Іран зупинити військові дії — «поки не пізно» та повернутися до дипломатії, пише El Pais. Санчес каже, що Мадрид засуджує іранський режим, але дії всіх учасників конфлікту суперечать міжнародному праву.

Іспанський прем’єр навів історичні паралелі з війною союзників проти Іраку, яку очолили США. Він зауважив, що тоді подібна операція призвела до тривалої нестабільності у всьому регіоні.

Конфлікт Трампа та Іспанії

Днями міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що країна не дозволить використовувати свої військові бази для атак на Іран. З його слів, бази не стануть майданчиком для того, «що не передбачено угодою зі Сполученими Штатами Америки або не відповідає Статуту Організації Об’єднаних Націй».

Саме через позицію у війні з Іраном Дональд Трамп і накинувся на Іспанію. Президент США пригрозив, що Америка припиняє торгівлю з Мадридом. Мовляв, США не хочуть мати «жодних справ з Іспанією». Також він висловив своє невдоволення витратами іспанського уряду на оборону.

Дата публікації
Кількість переглядів
220
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie