У США шокували заявою про плани Трампа щодо Ірану

Дональд Трамп. / © Associated Press

Лідер меншості в Палаті представників США Хакім Джеффріс заявив, що високопосадовці Білого дому «не надали жодних пояснень» щодо своєї стратегії в Ірані.

Про це американський політик сказав у коментарі CNN.

«Немає жодного пояснення того, що насправді спонукало до рішення продовжити цю обрану війну, за відсутності будь-яких доказів того, що існувала безпосередня загроза Сполученим Штатам Америки чи американським інтересам у регіоні», — сказав Джеффріс.

З його слів, посадовці адміністрації президента Дональда Трампа заявили, що військові дії в Ірані можуть тривати «кілька тижнів». Ба більше — у Вашингтоні не виключають можливості введення американських військ на місце подій.

«Ну, президент зазначив, що він не виключає цього. На жаль, американський народ рішуче проти цього виступить», — сказав він.

Водночас Джеффріс уникнув відповіді на запитання про те, чи підтримає він запит Білого дому на додаткове фінансування оборони.

«Зараз перед нами резолюція про відновлення влади Конгресу через те, що адміністрація не змогла звернутися до Конгресу за підтримкою для цієї нескінченної війни», — висловися американський політик.

Війна США проти Ірану: заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп заявляв, що військова операція США проти Ірану може тривати орієнтовно чотири тижні. З його слів, її перебіг наразі відповідає плану. Удари Америки та її союзників, каже очільник Білого дому, виявилися ефективнішими, ніж очікувалося.

Водночас американський президент анонсував нову «велику хвилю» ударів по Ірану. Трамп оцінив, що наразі «все відбувається дуже добре». Втім, «велика хвиля навіть не відбулася, вона настане невдовзі».

Крім того, Трамп накинувся на Іспанію через позицію у війні з Іраном. Мадрид не дозволив американцям використовувати свої військові бази для ударів.