Німеччина долучилася до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026 через росіян і білорусів

Збірна Німеччини на церемонії відкриття Паралімпіади-2022 / © Associated Press

Реклама

Німеччина долучилася до бойкоту церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 через допущення російських і білоруських спортсменів під своїми прапорами.

Німецька асоціація спорту для людей з інвалідністю повідомила, що їхні параатлети не братимуть участі в параді націй під час церемонії відкриття Паралімпіади-2026 на знак солідарності з Україною.

Водночас там заявили, що Німеччина не повністю бойкотуватиме церемонію відкриття змагань. Німецькі параатлети будуть на відеоматеріалах, які покажуть під час урочистого заходу.

Реклама

"Німецька асоціація спорту для людей з інвалідністю рішуче критикує рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) надати wild-card спортсменам з Росії та Білорусі для участі в Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіні. Резолюція, ухвалена Генеральною асамблеєю у вересні 2025 року, та рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) прямо не передбачали жодного зобов'язання надавати стартові місця цим країнам. Рішення МПК є особливим викликом для Паралімпійського руху.

На цьому тлі ми спільно вирішили, що збірна Німеччини на Паралімпійських іграх не братиме участі в параді націй під час церемонії відкриття у Вероні. Це рішення служить як для того, щоб зосередитися на майбутніх змаганнях, так і для того, щоб шанобливо висловити нашу солідарність з українською делегацією.

Збірна Німеччини на Паралімпійських іграх братиме участь у попередніх записах — відеоматеріалах, попередньо записаних та показаних під час церемонії відкриття — як і планувалося. Роблячи це, команда поєднує зосередженість на спортивних результатах із чітко визначеною позицією, що базується на цінностях", — йдеться в заяві.

Раніше Паралімпійський комітет України оголосив, що Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Там також висунули вимогу не використовувати український прапор на церемонії відкриття змагань.

Реклама

Суспільне мовлення, офіційний транслятор Паралімпіади-2026 в Україні, відмовилося транслювати церемонію відкриття змагань на тлі бойкоту нашою збірною урочистого заходу.

Водночас змагальну частину Паралімпіади-2026 збірна України не пропускатиме та виступить рекордним складом. Нашу країну представлятимуть 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів.

Крім того, Україна закликала інші країни продемонструвати підтримку, відмовившись від участі в церемонії відкриття Паралімпіади-2026. Крім Німеччини, до бойкоту також приєдналися Чехія, Польща, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди та Канада.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Реклама

Нагадаємо, МПК допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.