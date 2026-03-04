ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
1 хв

"Барселона" розгромила "Атлетіко", але не зуміла вийти до фіналу Кубка Іспанії

"Матрацники" вперше за 13 років зіграють у фіналі Кубка Іспанії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона" — "Атлетіко"

"Барселона" — "Атлетіко" / © Associated Press

"Барселона" на своєму полі розгромила мадридський "Атлетіко" в матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в місті Барселона завершився з рахунком 3:0.

Каталонці відкрили рахунок на 29-й хвилині — 18-річний Марк Берналь відзначився після передачі Ламіна Ямаля.

У компенсований до першого тайму час підопічні Гансі Фліка забили вдруге — на 45+5-й хвилині Рафінья реалізував пенальті.

У другому таймі "синьо-гранатові" зробили рахунок у грі розгромним — на 72-й хвилині Берналь офомив дубль, асистував йому Жоау Канселу.

Однак перемоги з різницею в три м'ячі не вистачило "Барселоні" для виходу до наступної стадії турніру.

Оскільки перша гра між командами завершилася з рахунком 4:0 на користь "Атлетіко", то саме "матрацники" тріумфували за підсумками двох матчів (4:3) та вперше за 13 років вийшли до фіналу Кубка Іспанії.

Другий фіналіст Кубка Іспанії визначиться 4 березня у поєдинку "Реал Сосьєдад" — "Атлетик" Більбао. Перша гра закінчилася перемогою команди із Сан-Себастьяна (1:0).

У наступному матчі "Барселона" 7 березня на виїзді зустрінеться з "Атлетиком" Більбао у Ла Лізі. Команда Дієго Сімеоне цього ж дня прийме "Реал Сосьєдад" у межах Прімери.

Дата публікації
Кількість переглядів
190
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie