"Барселона" розгромила "Атлетіко", але не зуміла вийти до фіналу Кубка Іспанії

"Барселона" — "Атлетіко" / © Associated Press

"Барселона" на своєму полі розгромила мадридський "Атлетіко" в матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в місті Барселона завершився з рахунком 3:0 .

Каталонці відкрили рахунок на 29-й хвилині — 18-річний Марк Берналь відзначився після передачі Ламіна Ямаля.

У компенсований до першого тайму час підопічні Гансі Фліка забили вдруге — на 45+5-й хвилині Рафінья реалізував пенальті.

У другому таймі "синьо-гранатові" зробили рахунок у грі розгромним — на 72-й хвилині Берналь офомив дубль, асистував йому Жоау Канселу.

Однак перемоги з різницею в три м'ячі не вистачило "Барселоні" для виходу до наступної стадії турніру.

Оскільки перша гра між командами завершилася з рахунком 4:0 на користь "Атлетіко", то саме "матрацники" тріумфували за підсумками двох матчів (4:3) та вперше за 13 років вийшли до фіналу Кубка Іспанії.

Другий фіналіст Кубка Іспанії визначиться 4 березня у поєдинку "Реал Сосьєдад" — "Атлетик" Більбао. Перша гра закінчилася перемогою команди із Сан-Себастьяна (1:0).

У наступному матчі "Барселона" 7 березня на виїзді зустрінеться з "Атлетиком" Більбао у Ла Лізі. Команда Дієго Сімеоне цього ж дня прийме "Реал Сосьєдад" у межах Прімери.