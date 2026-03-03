Уперше за 7 сезонів: "Реал" програв два матчі поспіль у Ла Лізі

"Реал" Мадрид — "Хетафе" / © Associated Press

Реклама

Мадридський "Реал" сенсаційно поступився "Хетафе" в домашньому матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі гості забили наприкінці першого тайму. На 39-й хвилині Мартін Сатріано ударом злету з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у праву "дев'ятку" воріт Тібо Куртуа.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін потрапив до заявки на цю гру, проте знову залишився на лавці для запасних.

Реклама

Огляд матчу "Реал" Мадрид — "Хетафе"

Для "Реала" це друга поспіль поразка в Ла Лізі. Минулого туру підопічні Альваро Арбелоа поступилися "Осасуні" (1:2).

"Вершкові" програли два матчі поспіль у Ла Лізі вперше за сім сезонів. Досі таке востаннє трапилося у сезоні-2018/19. Тоді "Королівський клуб" зазнав трьох поразок поспіль у жовтні 2018 року та двох поспіль — у травні 2019-го.

Наразі "Реал" із 60 очками посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, а відставання від лідера "Барселони" тепер зросло до 4 балів. "Хетафе" розташувався на 11-й позиції, маючи у своєму активі 32 пункти.

У наступному турі Примери "бланкос" 6 березня на виїзді позмагаються із "Сельтою", а "Хетафе" 8 березня прийме "Бетіс".